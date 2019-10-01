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1 жовтня • оновлено в 22:05
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ДБР взялося за Луценка через "слугу народу": він відповів на звинувачення

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка за заявою голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Йдеться про підозру в зловживанні владою або службовим становищем для підтримки нелегального казино. Про це в коментарі УНН повідомив в.о. начальника Відділу з роботи з громадськістю та ЗМІ ДБР Максим Білоусенко.

"На цю особу за заявою Арахамії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 КК", – розповів він.

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ДБР взялося на Луценка через Арахамію

ДБР взялося на Луценка через Арахамію

За даними Білоусенка, в ДБР надійшла заява Арахамії про злочин, згідно з якою вбачається можливе вчинення Луценком за попередньою змовою з народним депутатом України VIII скликання й іншими особами сприяння незаконному заняттю гральним бізнесом.

Сам Луценко з подивом відреагував на дії ДБР, відхрестившись від інкримінації.

"Треба мати велику фантазію, щоб звинувачувати мене в тому, про що говорить пан Арахамія. Я не закінчував курси в Трускавці. Тому просто запитаю: як взагалі можна бути акціонером нелегального казино?" – написав Луценко в Facebook.

Ексгенпрокурор також підкреслив, що пройшов повну перевірку декларації та що всі його доходи й витрати за період перебування при владі були підтверджені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко пригрозив Арахамії судом за публічне звинувачення в підтримці нелегального казино.

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Особи
Юрій Луценко Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Акционером казино прокурор может быть предоставлением " крыши"!
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филипп филипыч
филипп филипыч
взялось за или взъелось на. а по теме: югик самый честный прокурор. спросите любого майдановца - докажут на раз два))
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