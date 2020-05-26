ДБР влаштувало "маски-шоу" з повісткою для Порошенка в Музеї Гончара

Спецназ ДБР увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де сьогодні відкрилась експозиція картин митців з українським корінням із колекції родини Порошенків. Про подробиці події у ефірі одного з телеканалів розповів її очевидець, блогер, громадський активіст та ветеран АТО Олександр Погребиський.

"Сьогодні відбулись справжні "маски-шоу" часів Януковича біля музею, яке по суті зробили співробітники ДБР. Спочатку слідчі зайшли в галерею і почали її оглядати, і коли адвокат Головань почав їх запитувати, що вони тут роблять і з якою процесуальною дією вони тут знаходяться, вони замовкли і не змогли відповісти на питання. Він показав їм свої документи адвокатські, вони втекли в машину, потім вони повернулися разом зі спецназом в масках, в найдорожчому спеціальному одязі. Забігли з цим спецназом в адміністрацію музею імені Гончара. Заблокували вхід в кабінет директора і не дозволили ні журналістам, ні народним депутатам пройти в сам кабінет і дізнатись, що відбувається", - повідомив Погребиський.

Він також виклав на своїй сторінці у Фейсбук стрім з місця події.

Як зазначають очевидці подій, перед тим, як увірватися до приміщення, люди, що назвалися співробітниками ДБР, впродовж тривалого часу сиділи у мікроавтобусі біля музею. Чоловік, що назвався слідчим Дощенком, впродовж 30 хвилин спілкувався з кимось по телефону. Коли він завершив розмову, всі прибулі ще якийсь час сиділи в автомобілях і, схоже, чогось очікували.

За словами свідків, люди, які вдерлися до музею, були у масках і зі зброєю.

Щодо інциденту в Музеї Гончара висловився адвокат Петра Порошенка Ігор Головань. Він стверджує: все, що робили люди, що представилися співробітниками ДБР, суперечило закону.

"Значно важче знайти дії ДБР, які б відповідали закону. Останнім часом, вони тільки й те і роблять, що порушують закони й права громадян. Петро Порошенко запрошував пристойно людей прийти і подивитись, а не ввалюватись бандитським нападом зі зброєю в масках, а потім втікати, а потім повертатись. А зараз ми тут стоїмо, то може вони за бронетранспортером поїхали. Ще раз кажу, що президент Зеленський обіцяв нам пригоди. І ми маємо пригоди. Оцю обіцянку він не порушив", - підкреслив Головань.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко відкрив виставку родинної колекції картин і підколов ДБР, запросивши його слідчих ознайомитися з доказами законності придбання ним витворів мистецтва.