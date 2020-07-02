ДБР вивело з ладу систему ППО України: журналіст назвав причиною закупівлю запчастин у Росії

Надвисокочастотні прилади в системах управління зенітних ракет С-300 – клістрони – можна придбати тільки в Росії. Їх закупівлі і поставки були секретними і нелегальними.

Про це розповів блогер і журналіст Юрій Бутусов у Facebook. Закупівлю обладнання в РФ проводили таємно від кремлівських спецслужб.

"Клістрони для С-300 можна купити тільки в РФ. Це добре відома проблема – в 2014-му році колишній директор полтавського заводу "Знамя" Юрій Солошенко був затриманий у Москві при спробі нелегально закупити саме клістрони до С-300. З 2016-му його звільнили за обміном. Загалом, обшуки і вилучення клістронів – це гарантована кримінальна справа. Адже закупівля нелегальна, поставка нелегальна, розрахунок за готівку, первинних документів немає. І всі про це знають", – написав Бутусов.

На його думку таку проблему забезпечення ЗСУ потрібно вирішувати не в Хмельницькому суді, а на рівні Верховного Головнокомандувача і міністра оборони.

"У результаті на підставі рішення Хмельницького районного суду (!) слідчі ДБР фактично вивели з ладу діючу систему озброєнь! Це просто не вкладається в голові. Виявляється, Збройні сили не можуть вирішити одне з ключових питань обороноздатності країни ані з Верховним Головнокомандувачем Зеленським, ані з міністром оборони Тараном, і одне з командувань змушене звертатися в Фейсбуці (!) до громадськості (!), щоб привернути увагу до катастрофічної ситуації! Цензурних слів немає. Тобто управління силовими структурами відсутнє", – висловив обурення журналіст.

На його думку, в Україні досі, очевидно, немає жодної політики щодо нелегальних закупівель озброєння в РФ.

"Жодної уваги до проблем армії в оточенні президента немає. Інформації про реальну обстановку немає. Заява командування Повітряних сил – це просто кричуща демонстрація безвідповідальності Володимира Зеленського та його підлеглих", – написав Бутусов.

Він припустив, що обшуки ДБР у трьох бригадах Збройних сил України пов'язані з пошуком компромату на п'ятого президента України Петра Порошенка і його оточення.

"У чому суть справи? ДБР шукає компромат на минуле керівництво, на Порошенка і його команду зі закупівель в оборонній сфері. Де знайти компромат? На закупівлях запасних частин, які Україна закуповує в Росії", – заявив журналіст.

Також він висловив побоювання, що це розслідування розкриє, хто і яким шляхом купував клістрони в РФ, і цих людей неодмінно затримає ФСБ за держзраду, а Україна втратить канали поставки важливих приладів.

"Я зв'язався з джерелами в керівництві ДБР, довів всю інформацію щодо справи, і мені сказали, що її буде взято на контроль у центральний апарат, а клістрони будуть негайно повернуті до військових частин. Від себе рекомендую одне співробітникам ДБР – негайно закрийте справу за відсутністю складу злочину, інакше цією справою ви задокументуєте самих себе", – підсумував Бутусов.

На думку блогера, обшуки ДБР у ЗСУ пов'язані з пошуком компромату на минулу владу (Facebook Юрія Бутусова)

На думку блогера, обшуки ДБР у ЗСУ пов'язані з пошуком компромату на минулу владу (Facebook Юрія Бутусова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в трьох зенітних ракетних бригадах Повітряних сил України – у Хмельницькому, а також в Одеській та Херсонській областях.