ДБР відкрило кілька проваджень через зрив операції щодо "вагнерівців", – Венедіктова
Державне бюро розслідувань відкрило кілька кримінальних проваджень за заявами про зрив можливої спецоперації щодо доставки найманців російської приватної військової компанії "Вагнера" до України.
Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в інтервʼю Савіку Шустеру. За її словами, одразу після того, як ця інформація потрапила до ЗМІ, у бюро зареєстрували провадження. Водночас Венедіктова заявила, що їй невідомо, що така спецоперація готувалася.
"Мені особисто невідомо, що така спецоперація готувалася. Але одразу, тільки-но інформація зʼявилася у ЗМІ, у Державному бюро розслідувань уже було зареєстровано кримінальне провадження і вже слідство ведеться", – сказала вона.
Генпрокурорка також наголосила, що органи досудового слідства мають допитати всіх, хто поширював інформацію про зрив спецоперації і нібито причетність до цього людей з Офісу президента України.
Також Венедіктова запевнила, що українська сторона діяла чітко в межах закону в історії із затриманням у Білорусі 33 членів "ПВК Вагнер".
"Коли почали розвиватися ці події, було зрозуміло, що це знову ж таки випадок, коли Україну намагаються втягнути, і цей випадок може стати таким негативним прикладом, тому треба бути обережними. Ми діяли чітко в межах закону. Ми, звичайно, відправили клопотання про видачу, тому що ми вважаємо, що це злочинці, які воювали проти України", – наголосила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
бойовиків російської ПВК Вагнера було затримано в Білорусі 29 липня. Пізніше з'ясувалося, що деякі з них воювали на Донбасі і внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Офіс генерального прокурора України надіслав Мінську запит про арешт тих, хто брав участь у війні на Донбасі.
Спочатку Лукашенко пообіцяв, що видасть зазначених осіб Україні, але за умови, що буде надано докази їхньої провини. Однак у результаті він видав майже всіх їх Росії.
Першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний голова Офісу президента Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію СБУ із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито зірвав Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.
У СБУ офіційно назвали фейком дані про спецоперацію з найманцями ПВК Вагнера. Відомство зазначило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.