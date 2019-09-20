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20 вересня • оновлено в 19:01
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ДБР відкрили доступ до держтаємниць: що відбувається

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Печерський районний суд Києва надав Держбюро розслідувань доступ до указів п'ятого президента Петра Порошенка, в тому числі секретних.

Йдеться про справу про захоплення українських моряків у Керченській протоці, скуазано в постанові суду.

Відзначається, що ДБР надали доступ до документів для службового користування та тим, які містять державну таємницю.

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ДБР дали доступ до держтаємниць

ДБР дали доступ до держтаємниць

Зокрема, слідчим дозволили ознайомиться з указом про заходи щодо захисту інтересів України на півдні та сході, в Чорному і Азовському морях, а також документами про введення воєнного стану.

Як писав OBOZREVATEL, ДБР внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливу причетність вищих посадових осіб України до державної зради.

Усі претензії стосуються подій 25 листопада 2018, пов'язаних із здійсненням переходу корабельної групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки. Розпочато досудове розслідування.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань полонені моряки
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