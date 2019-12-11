ДБР провело обшук у Микитася: озвучені нові звинувачення проти забудовника

Державне бюро розслідувань провело обшук за місцем проживання народного депутата 8 скликання, скандального забудовника Максима Микитася.
Про це в середу 11 грудня повідомляє пресслужба ДБР. Відзначимо, ім'я підозрюваного не вказано, проте за даними "Української правди", мова йде саме про Микитася.
"Слідчі дії проходять у рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у сумі понад 2 млн грн", – сказано в повідомленні.
ДБР провело обшук у Микитася
У ДБР відзначили, що в 2016 році народний депутат України здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами.
Відомості про факт скоєння таких фінансових операцій і отримання у зв'язку з цим доходу були внесені в декларацію кандидата в народні депутата України 8-го скликання.
Слідство також з'ясувало, що одна особа з числа тих, із ким укладалися договори, померла до підписання документа.
Крім того, у осіб, з якими нібито підписувалися угоди про продаж цінних паперів, відсутні нараховані доходи.
Справу кваліфікували за статтями легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України); підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, напередодні пранкер Джокер показав "чорну" бухгалтерію Микитася: забудовник витратив гроші вкладників на елітні авто, нерухомість і хабарі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це відбулося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу у Печерському районі столиці.
Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася у центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
Рада директорів державного "Укрбуду" у листопаді затвердила на посаду президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері і є партнером Микитася.
2 жовтня НАБУ під процесуальним керівництвом САП повідомило екс-нардепу про підозру в організації заволодіння чужим майном. На початку Мікітасов призначили 5, 5 млн грн застави, який був внесений. Однак у зв'язку з серйозністю звинувачень суму змінили на 80 млн. Він вніс кошти і вийшов на свободу.
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