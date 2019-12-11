ДБР провело обшук у Микитася: озвучені нові звинувачення проти забудовника

Державне бюро розслідувань провело обшук за місцем проживання народного депутата 8 скликання, скандального забудовника Максима Микитася.

Про це в середу 11 грудня повідомляє пресслужба ДБР. Відзначимо, ім'я підозрюваного не вказано, проте за даними "Української правди", мова йде саме про Микитася.

"Слідчі дії проходять у рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у сумі понад 2 млн грн", – сказано в повідомленні.

ДБР провело обшук у Микитася

У ДБР відзначили, що в 2016 році народний депутат України здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами.

Відомості про факт скоєння таких фінансових операцій і отримання у зв'язку з цим доходу були внесені в декларацію кандидата в народні депутата України 8-го скликання.

Слідство також з'ясувало, що одна особа з числа тих, із ким укладалися договори, померла до підписання документа.

Крім того, у осіб, з якими нібито підписувалися угоди про продаж цінних паперів, відсутні нараховані доходи.

Справу кваліфікували за статтями легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України); підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, напередодні пранкер Джокер показав "чорну" бухгалтерію Микитася: забудовник витратив гроші вкладників на елітні авто, нерухомість і хабарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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