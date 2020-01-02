ДБР призначило головного слідчого у "справах Майдану": сплив скандальний факт

Заступника голови ДБР Олександра Буряка призначили керівником відділу з розслідувань "справ Майдану".

Про це повідомила пресслужба Бюро. Раніше Буряк відповідав за роботу оперативних підрозділів і займався їх укомплектуванням.

"Завершення розслідування справ Майдану – одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань. Це складний напрямок роботи, де потрібно не тільки бажання, але й значний досвід роботи в слідстві. Керівництво Державного бюро розслідувань це добре розуміє, тому доручили цю відповідальну роботу мені", – зазначив Буряк.

Він додав, що "зараз іде переклад слідчих і прокурорів із Генеральної прокуратури України в наш відділ, як це передбачено змінами до Закону України "Про Державне бюро розслідувань".

Олександр Буряк ДБР

Зі свого боку адвокат родичів Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська нагадала, що той самий "Саша" на "плівках ОАСК" разом зі скандальним суддею Павлом Вовком "погоджував рішення щодо судді Майдану Аблова".

Як писав OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань за підсумками минулого 2019 року відзвітувало про свою незадовільну роботу. Керівництво визнало, що відомство "не впоралося з першочерговими завданнями і викликами сучасності".

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