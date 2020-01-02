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2 січня • оновлено в 21:04
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/ Розслідування

ДБР призначило головного слідчого у "справах Майдану": сплив скандальний факт

3.6т
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Заступника голови ДБР Олександра Буряка призначили керівником відділу з розслідувань "справ Майдану".

Про це повідомила пресслужба Бюро. Раніше Буряк відповідав за роботу оперативних підрозділів і займався їх укомплектуванням.

"Завершення розслідування справ Майдану – одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань. Це складний напрямок роботи, де потрібно не тільки бажання, але й значний досвід роботи в слідстві. Керівництво Державного бюро розслідувань це добре розуміє, тому доручили цю відповідальну роботу мені", – зазначив Буряк.

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Він додав, що "зараз іде переклад слідчих і прокурорів із Генеральної прокуратури України в наш відділ, як це передбачено змінами до Закону України "Про Державне бюро розслідувань".

Олександр Буряк

Олександр Буряк

ДБР

Зі свого боку адвокат родичів Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська нагадала, що той самий "Саша" на "плівках ОАСК" разом зі скандальним суддею Павлом Вовком "погоджував рішення щодо судді Майдану Аблова".

ДБР призначило головного у "справах Майдану": сплив скандальний факт
ДБР призначило головного у "справах Майдану": сплив скандальний факт

Як писав OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань за підсумками минулого 2019 року відзвітувало про свою незадовільну роботу. Керівництво визнало, що відомство "не впоралося з першочерговими завданнями і викликами сучасності".

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Розстріли на Майдані
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Неужели будут расследовать убийства сотрудников МВД во время массовых беспорядков 2014 года ("майдан")?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Махал Махалыч, судя по Вашему мычанию, то да. Продолжайте мычать и скулить. У Вас это не плохо получается
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Крымчанин Юрий, В заголовке написано Скандально, тому как предположительно у этого зама хватит смелости обнародовать давно известный факт, что это была никакая не революция, а банальный переворот. Но на самом деле этого конечно не будет, тому как организаторы и спонсоры переворота поставили сейчас своих людей управлять колонией с центром в Киеве.
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