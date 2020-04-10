ДБР повідомило Чорновол про підозру у вбивстві: що відомо

Державне бюро розслідувань після обшуку 10 квітня повідомило колишній народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві у результаті підпалу офісу "Партії регіонів" у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба ДБР (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Слідчі ДБР повідомили про підозру народній депутатці України VIII скликання. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб", – сказано в повідомленні.

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У бюро повідомили, що 18 лютого 2014 Чорновол керувала діями групи осіб і безпосередньо брала участь у підпалі будинку на вулиці Липській у центрі Києва, в якому розташовувався офіс однієї з політичних партій.

"У результаті пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у приміщенні партійного офісу", – відзначили в повідомленні.

Також у ДБР розповіли, що провели обшуки в будинку ексдепутатки, під час якого вилучили речі, "які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, патрони".

Відзначимо, OBOZREVATEL 26 лютого вдалося дізнатися, що Офіс генерального прокурора України може затримати Чорновол за вказаний підпал. Стало відомо, що загиблий чоловік грабував сейф і задихнувся під час пожежі. Крім того, за нашими даними, журналістку будуть звинувачувати в організації всіх рухів 18 лютого.

Також джерела розповіли, що після цього планується затримання ще одного колишнього нардепа – Володимира Парасюка. Його будуть звинувачувати в організації дій 21 лютого. Відзначимо, що тоді МВС заявило про стрілянину з боку протестувальників.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше ДБР почало досудове розслідування за фактом можливого порушення Чорновол громадського порядку – вона пролізла на територію бюро через паркан із колючим дротом.