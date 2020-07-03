ДБР повернуло ЗСУ вилучене майно та відсторонило причетних до обшуків

У четвер, 2 липня, о 22:50 Державне бюро розслідувань повернуло у військові частини Повітряних сил Збройних сил України вилучені військові прилади (клістрони) до зенітних ракет С-300.

Як повідомляється на офіційному сайті ДБР, за фактом вилучення військових приладів розпочато службове розслідування.

"Посадових осіб, причетних до вилучення техніки, відсторонено від обійманих посад. За результатами службового розслідування буде вирішено питання щодо їх подальшого звільнення", – йдеться в повідомленні.

Наразі матеріали кримінального провадження витребувано з територіального управління ДБР, розташованого в Хмельницькому, та передано для подальшого розслідування до Головного слідчого управління ДБР.

Також, за матеріалами управління внутрішнього контролю, Головним слідчим управлінням ДБР відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та СБУ під час вилучення військового майна (ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України).

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