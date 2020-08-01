ДБР перевірить законність ліквідації "полтавського терориста"
Дербюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом убивства "полтавського терориста" Романа Скрипника. Там перевіряють, чи не перевищила поліція повноваження під час спецоперації.
Про це з посиланням на заяву бюро повідомив "Інтерфакс-Україна".
"За попередньою інформацією 1 серпня 2020 року близько 3.00 в селі Опішня правоохоронці виявили чоловіка, який 23 липня в Полтаві захопив заручників, а потім утік і переховувався. Під час його затримання поліцейські застосували табельну зброю, викликавши вогнепальне поранення голови. Крім того, стався вибух бойової гранати, яку тримав у руках загиблий", – заявили у ДБР.
За фактом загибелі Скрипника бюро відкрило кримінальне провадження за ч.3 ст. 365 і ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України ("Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу" й "Умисне вбивство").
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Полтаві під час спецоперації зловмисник, який викрав автомобіль, пручався і погрожував співробітникам поліції гранатою РГД-5. Чоловік взяв у заручники співробітника поліції.
У МВС повідомили, що зловмисником виявився раніше судимий 32-річний Скрипник Роман Миколайович.
Із чоловіком вели переговори, після чого він обміняв поліцейського на начальника карного розшуку в Полтавській області Віталія Шияна і поїхав із ним на авто в напрямку виїзду з міста.
Пізніше Скрипник звільнив полковника поліції, але сам встиг втекти і сховатися в лісі.
За допомогу в його затриманні було обіцяно грошову винагороду.
24 липня до пошуків залучили авіацію.
Вночі 1 липня Скрипника ліквідував КОРД, коли його виявила поліція на околиці селища Опішня Зіньківського району на Полтавщині.
За даними джерела OBOZREVATEL у правоохоронних органах, у момент ліквідації Скрипник підірвався на власній гранаті.