ДБР перевірить законність ліквідації "полтавського терориста"

Дербюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом убивства "полтавського терориста" Романа Скрипника. Там перевіряють, чи не перевищила поліція повноваження під час спецоперації.

Про це з посиланням на заяву бюро повідомив "Інтерфакс-Україна".

"За попередньою інформацією 1 серпня 2020 року близько 3.00 в селі Опішня правоохоронці виявили чоловіка, який 23 липня в Полтаві захопив заручників, а потім утік і переховувався. Під час його затримання поліцейські застосували табельну зброю, викликавши вогнепальне поранення голови. Крім того, стався вибух бойової гранати, яку тримав у руках загиблий", – заявили у ДБР.

За фактом загибелі Скрипника бюро відкрило кримінальне провадження за ч.3 ст. 365 і ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України ("Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу" й "Умисне вбивство").

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