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ДБР перевірить законність ліквідації "полтавського терориста"

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Розслідування
3,8 т.
Убили полтавського терориста Романа Скрипника

ДБР почало перевірку обставин ліквідації "полтавського терориста" Скрипника. Колаж Обозревателя

Дербюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом убивства "полтавського терориста" Романа Скрипника. Там перевіряють, чи не перевищила поліція повноваження під час спецоперації.

Про це з посиланням на заяву бюро повідомив "Інтерфакс-Україна".

"За попередньою інформацією 1 серпня 2020 року близько 3.00 в селі Опішня правоохоронці виявили чоловіка, який 23 липня в Полтаві захопив заручників, а потім утік і переховувався. Під час його затримання поліцейські застосували табельну зброю, викликавши вогнепальне поранення голови. Крім того, стався вибух бойової гранати, яку тримав у руках загиблий", – заявили у ДБР.

За фактом загибелі Скрипника бюро відкрило кримінальне провадження за ч.3 ст. 365 і ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України ("Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу" й "Умисне вбивство").

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКОРДДержавне Бюро Розслідуваньтероризм
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