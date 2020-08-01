ДБР перевірить законність ліквідації "полтавського терориста"
ДБР почало перевірку обставин ліквідації "полтавського терориста" Скрипника. Колаж Обозревателя
Дербюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом убивства "полтавського терориста" Романа Скрипника. Там перевіряють, чи не перевищила поліція повноваження під час спецоперації.
Про це з посиланням на заяву бюро повідомив "Інтерфакс-Україна".
"За попередньою інформацією 1 серпня 2020 року близько 3.00 в селі Опішня правоохоронці виявили чоловіка, який 23 липня в Полтаві захопив заручників, а потім утік і переховувався. Під час його затримання поліцейські застосували табельну зброю, викликавши вогнепальне поранення голови. Крім того, стався вибух бойової гранати, яку тримав у руках загиблий", – заявили у ДБР.
За фактом загибелі Скрипника бюро відкрило кримінальне провадження за ч.3 ст. 365 і ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України ("Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу" й "Умисне вбивство").
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Полтаві під час спецоперації зловмисник, який викрав автомобіль, пручався і погрожував співробітникам поліції гранатою РГД-5. Чоловік взяв у заручники співробітника поліції.
У МВС повідомили, що зловмисником виявився раніше судимий 32-річний Скрипник Роман Миколайович.
Із чоловіком вели переговори, після чого він обміняв поліцейського на начальника карного розшуку в Полтавській області Віталія Шияна і поїхав із ним на авто в напрямку виїзду з міста.
Пізніше Скрипник звільнив полковника поліції, але сам встиг втекти і сховатися в лісі.
За допомогу в його затриманні було обіцяно грошову винагороду.
24 липня до пошуків залучили авіацію.
Вночі 1 липня Скрипника ліквідував КОРД, коли його виявила поліція на околиці селища Опішня Зіньківського району на Полтавщині.
За даними джерела OBOZREVATEL у правоохоронних органах, у момент ліквідації Скрипник підірвався на власній гранаті.