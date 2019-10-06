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6 жовтня • оновлено в 17:51
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/ Розслідування

ДБР кришує контрабанду на Одеській митниці

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Державне бюро розслідувань забезпечує захист для контрабандної діяльності на Одеській митниці.

Як повідомляється у статті Юрія Бутусова на "Цензор.НЕТ", системної боротьби з контрабандою в державі не ведеться. Треба віддати належне президенту Володимиру Зеленському – вертикалі збору хабарів і відкатів не існує, ніхто нікого не заганяє, і це нова для України ситуація, повідомляє Прямий.

Але в той же час не вибудувана і система управління, тому корупція децентралізувана і перейшла на місцевий рівень.

Отже, яка ситуація з контрабандою на Одеській митниці?

Найбільші обсяги імпорту йдуть тут. З Китаю і Туреччини – морськими контейнерами. З Туреччини – автомобільним транспортом. З Китаю – автомобільним транспортом через Європу.

Тут все традиційно – керівництво митницею як і раніше в руках людей, призначених ставлеником Гройсмана Олександром Власовим. Власова президент Зеленський змусив звільнитися. А кадри його трудяться як і раніше на головних митних воротах країни. Начальник митниці – Мартинов Сергій, начальник митного поста "Чорноморськ" – Меркатун Анатолій, начальник митного поста "Одеса-центральний" – Домнич Олександр.

Найбільші обсяги недостовірного декларування та несплати митних зборів теж йдуть тут.

Одеська митниця

Одеська митниця

hyser.com.ua

Основні оператори по перевезенню вантажів по "модним" схемам в Одесі:

1) Альперін Вадим – фігурант кримінальної справи НАБУ, в інтернеті про нього пишуть, як про одного з найбільших контрабандистів, який зберігає вплив і зв'язки у владі вже 28 років.

2) Фірманюк Орест – як пишуть про нього в інтернеті, один з найбільших контрабандистів за останні 10 років. У приватних розмовах з митниками регулярно посилається на тісне спілкування з Олексієм Гончаруком. Фірманюк працює на терміналі "Бонд" поста "Чорноморськ". На терміналі "Бонд" автомобілі з вантажами, підконтрольними Фірманюку користуються особливою увагою. Фірманюк також один з багаторічних при всіх владах ділків.

3) Семенцов Ростислав – рідний брат начальника Департаменту захисту економіки Нацполіціі по Одеській області Семенцова Олексія (працює на терміналі Лиски поста "Одеса-Центральний").

4) Віктор Шерман (працює на терміналі АвтоЗАЗ поста "Чорноморськ").

5) Олександр Чудаков – фігурант кримінальної справи СБУ по контрабанді сигарет, за даними в інтернеті, – довірена особа колишнього першого заступника начальника ГСУ СБУ Кравченко Олександра (працює на терміналі Лиски поста "Одеса-Центральний").

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6) Студенець В'ячеслав – за даними в інтернеті, це зять колишнього прокурора Одеської області Галкіна Олександра.

7) Влад Берега – в зоні діяльності митного поста "Одеса Центральний".

8) Симонов Вадим – представник народного депутата Миколи Паламарчука. Він оператор, а Паламарчук його зв'язок.

9) Чорний Сергій – представляє інтереси колишнього начальника 4-го управління СБУ по Одеській області.

Зрозуміло, вся ця система без "даху" існувати не може. Ось хто світиться зараз в справах навколо Одеської митниці:

Державне бюро розслідувань – Моргун (радник глави ГБР Р.Труби).

Колишній департамент захисту економіки Нацполіціі – за даними в інтернеті, це зв'язка Семенцов (начальник управління ДЗЕ НПУ Одеської області) – Целіков (начальник відділу у ДЗЕ НПУ Одеської області).

Департамент організації протидії митним правопорушенням Державної фіскальної служби – Василь Поїзд, за даними в інтернеті, має близькі контакти з одіозним податковим генералом часів Януковича – Юрієм Атаманюком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні митні експедитори з Одеси провели пікетування будівлі Державної митної служби України. Вони вимагали зупинити корупцію на Одеській митниці і покарати чиновників-корупціонерів.

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Теми
Боротьба з корупцією в Україні Українська митниця
Особи
Юрій Бутусов Володимир Зеленський
Місце
Україна Одеса
Теги
корупція Державна митна служба України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Неужели патриёты не понимают, что страна разваливается от коррупции, а не от формул или экспорта электроэнергии из страны ахресссора?
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