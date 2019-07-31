ДБР і СБУ влаштували масові обшуки на Дніпропетровщині

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки в прокуратурі Дніпропетровської області, двох відділеннях поліції і на товарній біржі через незаконний продаж заарештованої сільгосппродукції.

Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко у Facebook, зазначивши, що в слідчих діях також задіяні прокурори Генеральної інспекції ГПУ і співробітники Служби безпеки України.

За її словами, обшуки проводяться з метою встановлення обставин кримінального злочину, ймовірно, скоєного прокурором прокуратури Дніпропетровської області.

Укрінформ

"Прокурор місцевої прокуратури Дніпропетровської області перевіряється на причетність до незаконного продажу через товарну біржу майна, на яке суд наклав арешт. Йдеться про посіви сільгоспкультур на 420 га землі. Прокурор знехтував рішенням суду щодо цього майна, в якому чітко вказано, що арешт — це повна заборона розпоряджатися цими посівами будь-яким способом до оприлюднення остаточного рішення в кримінальному провадженні", — пояснила Варченко.

Заступник директора ДБР повідомила, що прокурор особисто уклав договір купівлі-продажу з фізичною особою і продав заарештовані посіви за 882 тис. грн.

"Арешт на посіви суд наклав за клопотанням цього ж прокурора", — підкреслила вона.

Слідчі ДБР проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Як писав OBOZREVATEL, Генеральна прокуратура разом із СБУ 22 липня провела обшуки на підприємстві "Укроборонпрому" "Спецтехноекспорт" і в Кабміні. Причина — розкрадання на суму $6,7 млн.

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