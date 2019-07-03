"Дбають про терористів": КСУ ухвалив скандальне рішення щодо перекладача Гройсмана

Звинуваченого в державній зраді перекладача прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслава Єжова випустили з-під варти завдяки рішенню КСУ за скаргою народного депутата Надії Савченко.

Відповідне рішення про застосування домашнього арешту у середу, 3 липня, ухвалила колегія суддів Голосіївського району Києва, незважаючи на заперечення прокуратури, повідомила в Facebook прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"Судді задовольнили клопотання адвокатів і змінили запобіжний захід Єжову з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням браслета", – написала вона.

Станіслав Єжов Радіо Свобода

"Вкотре подякуємо Конституційному суду за їх турботу про долю терористів і підозрюваних у державній зраді", – обурилася Сарган.

Відзначимо, згаданим рішенням КСУ передбачено, що запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених статтями 109-114-1, 258-258 5, 260, 261 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єжов був затриманий 20 грудня 2017 року за підозрою в державній зраді. За інформацією СБУ, дипломат працював за вказівкою Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

Він був звільнений зі служби в Кабінеті міністрів.

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