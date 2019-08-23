"Дають по три раба!" У "ДНР" придумали нову страшилку про Україну

Терористка "ДНР" на прізвисько Боня розповідала про українців, які приїжджали на Донбас за "рабами".

За її словами в інтерв'ю пропагандистського російському телеканалу "Зірка", нібито вона особисто в 2014 році бачила сімейну пару, яка приїхала в Донецьк із західної України, щоби оселитися в місті.

Пособниця бойовиків для росТБ розповіла, що сама бачила документ, нібито підписаний п`ятим президентом України Петром Порошенко, який давав дозвіл приїжджим займати будь-який вподобаний їм будинок в місті. А якщо в ньому проживали люди, приїжджі могли взяти їх собі в якості "рабів" або "робочих".

"Стара" четвірка з сумськими номерами. Бабуся, дідусь, мішки у них якісь ... Коли запитали, чого вони тут шукають, вони показали нам документ, виписаний Петром Порошенком, на будинок, який їм сподобається. Вони туди можуть заселятися, тільки потрібно буде вписати туди адресу. А на питання, якщо там живуть люди, вони говорять: "Ну, будуть у нас працювати". Тому що за цим договором їм можна було мати трьох рабів і трьох робочих", – розповідала чергову страшилку терористка.

Терористка "ДНР" на прізвисько Боня Скріншот

Крім того, Боня почала розповідати, що і після цього випадку зустрічала людей, які їхала на Донбас за "рабами".

"По-моєму, це порушення конституції і взагалі будь-якого світового права. Ну, напевно, це стандарти Євросоюзу чи Європи", – міркувала терористка.

Терористка "ДНР" на прізвисько Боня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ДНР" в місті Кіровське пройшов молодіжний фестиваль "Молода гвардія", який обурив мережу дивними постановками з рабами в стилі БДСМ.

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