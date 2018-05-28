Давав прямі вказівки: названа роль Путіна в катастрофі MH17

Президент Росії Володимир Путін не тільки знав про вину РФ в аварії рейсу MH17 над Донбасом, але й "давав прямі вказівки" щодо цього інциденту.

Додаткові факти про катастрофу представила міжнародна група розслідувачів Bellingcat, передає "Радіо Свобода".

Зокрема, вони ідентифікували російського офіцера з ГРУ, причетного до удару по Boeing-777 над Донбасом, Олега Іванникова з позивним "Оріон".

Він не раз з'являвся на території чужих держав якраз перед тим, як там починалися військові конфлікти. Крім того, Іванников тісно пов'язаний із "ЛНР" і зіграв ключові ролі не тільки в епізоді з Boeing-777, але й у вторгненні РФ на територію України.

"Людьми, які безпосередньо керували і операцією на території "ЛНР", і постачанням важкого озброєння були люди з ГРУ, тобто Міністерства оборони Росії. Воно безпосередньо підпорядковується верховному головнокомандувачу. Тобто тут немає вже жодних сумнівів у тому, що Володимир Путін не просто був в курсі того, що відбувається, але й віддавав прямі вказівки", - сказав Роман Доброхотов, редактор видання "Insider".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Євросоюз закликав Росію визнати вину в падінні MH17.