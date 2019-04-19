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/Розслідування

Дав команду "Вогонь!" На начальника Генштабу України завели кримінальну справу

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Поліція Харкова зареєструвала кримінальне провадження щодо начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройними силами України Віктора Муженка і генерала Віктора Назарова.

Їм інкримінували перевищення службових повноважень. Про це в інтерв'ю виданню "Факти" повідомив генерал армії України Віктор Муженко. За його словами, провадження було відкрито ще півтора роки тому.

"Знаєте, в чому звинувачують? У тому, що навесні 2014 року, коли ще не були врегульовані в правовому полі дії Збройних Сил і формат АТО не передбачав застосування ЗСУ, я взяв на себе відповідальність і дав команду на відкриття вогню і застосування військ. І ніхто цю справу не збирається закривати", – пояснив він.

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Віктор Муженко

Віктор Муженко

Факти

Муженко зазначає, що кримінальні провадження за різними обвинуваченнями реєструвалися фактично на весь керівний склад ЗСУ.

"Загалом кримінальні провадження відкриті на вісім тисяч військовослужбовців. До тисячі перебувають зараз у в'язницях. Найцікавіше, що деяких звинувачують у тому, що вони застосували насильство щодо тих, хто нам протистояв у 2014 році", – повідомив український генерал.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Муженко заявляв, що війна на Донбасі з подачі Росії протягом однієї години може перетворитися в повномасштабний конвенційний конфлікт.

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Україна
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