Шукають сотні людей і вертоліт: у Криму загадково зникла 5-річна дівчинка

В анексованому Криму в селі Кропоткіне Роздольнеського району зникла п'ятирічна Даша Пилипенко.

Про це стало відомо 13 листопада, повідомляють "Вести Крим". До пошуків залучили близько 300 волонтерів і вертоліт.

Відзначається, що дівчинку останнім часом виховував батько. 23-річна мати дитини перебувала на роботі в Китаї, але вилетіла додому одразу після того, як дізналася про те, що трапилося.

У Криму загадково зникла 5-річна дівчинка Комсомольська правда

Правоохоронці почали опитування місцевих жителів. Особливу увагу привернув до себе батько Даші Олександр Пилипенко.

У Криму зникла Даша Пилипенко Комсомольська правда

14 листопада він разом із молодшим сином намагався покинути територію Криму і перетнути адмінкордон з Україною. Однак у чоловіка не було при собі доручення на дитину для виїзду за кордон і його не пропустили.

Примітно також, що 12-го листопада батько Даші написав заяву в дитячому садку, в якій говорилося, що дівчинка і її брат не будуть відвідувати дошкільний заклад протягом двох тижнів. У цей час вони, за словами батька, повинні були проходити лікування. Після цього, не ставлячи до відома завідувачку і вихователів, батько піднявся в навчальні групи і забрав усі речі Даші і її брата.

У Криму зникла Даша Пилипенко Вести Крим

У Криму зникла Даша Пилипенко Вести Крим

У Криму зникла Даша Пилипенко Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві зник хлопчик 2008 року народження.

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