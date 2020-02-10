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11 лютого • оновлено в 03:36
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Хотіла втекти в РФ: обміняну зрадницю України кинули "на підвал ДНР"

25.9т
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Терористи "ДНР" не випустили з "республіки" Дарину Мастікашеву, яка вербувала ветеранів АТО для імітації підготовки терактів у Росії і 29 грудня була видана Україною в рамках обміну полоненими.

Про це в понеділок, 10 лютого, повідомив у Facebook її адвокат Валентин Рибін (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, Мастікашева хотіла залишити"ДНР", однак на пункті пропуску "Успенка" співробітники "МГБ" вимагали у неї показати дозвіл. Оскільки такого документа у вербувальниці не було, виїхати до Російської Федерації їй не дали.

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Обміняну зрадницю України кинули "на підвал ДНР"

Обміняну зрадницю України кинули "на підвал ДНР"

Facebook Володимира Рибіна

Пізніше батько правозахисника, пособник окупантів Криму Володимир Рибін повідомив у соцмережі, що Мастікашеву "кинули на підвал" ДНР "на Шевченка".

"Здрастуйте – приїхали! Ви що, биччя "емгебешне", ох*ріли, нероби хр*нові!?" – грубо висловився він із цього приводу.

У 19:39 Мастікашева вийшла на зв'язок і повідомила, що її відпустили в "санаторій", але наступного дня знову викликали "на Шевченка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мастікашева провела в українському СІЗО 2 роки. Її підозрювали в державній зраді, але для обміну суд відпустив жінку з-під варти.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР ДНР терористи "ДНР"
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Петухи в банке друг друга клюют? :) Смешные они, петушки российские :)))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Два года держали, но для обмена суд отпустил... Невиновна!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
на подвал не бросают,бросают В подвал.это не крыша,это то что ниже уровня земли
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