Був під наркотиками: поліція показала підозрюваного у вбивстві дівчинки на Одещині

Поліція показала підозрюваного в убивстві 14-річної Дарини Дробот із Лиманського району Одеської області її 15-річного знайомого, який зізнався, що побив і задушив дівчинку за відмову вступити з ним у статевий зв'язок.

Перші кадри з затриманим підлітком у понеділок, 4 листопада, оприлюднило ГУ Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як розповів на брифінгу начальник регіональної поліції Олег Бех, підозрюваний при затриманні був у стані сильного наркотичного сп'яніння, через що кілька годин правоохоронці не могли провести його допит.

Вбивство дівчинки на Одещині: поліція показала підозрюваного Скріншот з відео

Вбивство дівчинки на Одещині: поліція показала підозрюваного Скріншот з відео

За словами Беха, підозрюваний забрав закривавлений телефон вбитої дівчинки і приніс його до знайомих. Хлопець пояснив їм, що побився з незнайомцем. Телефон здали в ломбард, а на отримані гроші зловмисник придбав наркотики. Телефон загиблої правоохоронці вилучили в ломбарді.

За фактом смерті дівчинки відкрили кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК.

Вбивство дівчинки на Одещині: поліція показала підозрюваного Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Одеській області поліція виявила мертвою зниклу 14-річну Дарину Дробот, яку розшукували протягом цілої ночі.

Неповнолітнього, якого бачили останнім рядом з дівчиною, розшукали.

На тілі загиблої, яку знайшли роздягненою, виявили сліди задушення, а також у неї була зламана щелепа. Медики назвали причиною смерті асфіксію.

Мобільний телефон убитої виявили у знайомої підозрюваного в злочині 15-річного хлопця.

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