Був під наркотиками: поліція показала підозрюваного у вбивстві дівчинки на Одещині

Поліція показала підозрюваного в убивстві 14-річної Дарини Дробот із Лиманського району Одеської області її 15-річного знайомого, який зізнався, що побив і задушив дівчинку за відмову вступити з ним у статевий зв'язок.
Перші кадри з затриманим підлітком у понеділок, 4 листопада, оприлюднило ГУ Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Як розповів на брифінгу начальник регіональної поліції Олег Бех, підозрюваний при затриманні був у стані сильного наркотичного сп'яніння, через що кілька годин правоохоронці не могли провести його допит.
Вбивство дівчинки на Одещині: поліція показала підозрюваного
Скріншот з відео
Вбивство дівчинки на Одещині: поліція показала підозрюваного
Скріншот з відео
За словами Беха, підозрюваний забрав закривавлений телефон вбитої дівчинки і приніс його до знайомих. Хлопець пояснив їм, що побився з незнайомцем. Телефон здали в ломбард, а на отримані гроші зловмисник придбав наркотики. Телефон загиблої правоохоронці вилучили в ломбарді.
За фактом смерті дівчинки відкрили кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК.
Вбивство дівчинки на Одещині: поліція показала підозрюваного
Нацполіція
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Одеській області поліція виявила мертвою зниклу 14-річну Дарину Дробот, яку розшукували протягом цілої ночі.
Неповнолітнього, якого бачили останнім рядом з дівчиною, розшукали.
На тілі загиблої, яку знайшли роздягненою, виявили сліди задушення, а також у неї була зламана щелепа. Медики назвали причиною смерті асфіксію.
Мобільний телефон убитої виявили у знайомої підозрюваного в злочині 15-річного хлопця.
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