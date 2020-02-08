Данілов розповів про таємне прохання Ірану щодо літака МАУ: Київ відмовив

Іранські експерти просили послати їм спеціальне обладнання для розшифровки "чорних скриньок" збитого їх ракетою літака МАУ.
Про це розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов, передає ТСН. За його словами, Тегерану відмовили.
"Вони звернулися до нас, щоб ми надали технічну можливість, щоб ми поставили туди обладнання, яке ми маємо, щоб це відбулося на території Ірану. Але ми фізично зробити це не можемо, тому що обладнання є частиною стаціонарного і є вже вбудованим і ми вже його просто взяти і привезти в Тегеран не можемо. Відповідного листа ми відправили два дні як в Іран", – наголосив він.
Катастрофа літака МАУ в Ірані
Abedin Taherkenareh / EPA
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Іран запросив українських фахівців на розшифровку "чорних скриньок" збитого ракетами літака МАУ. Однак він побоюється відправляти їх туди і вважає, що Іран готує пастку.
Незабаром він заявив, що Україна має запис, що доводить, що Іран знав, що літак МАУ збила ракета, відразу ж після трагічного ПП.
Також в ЗМІ опублікували цей запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана і другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз", який бачив і пуск ракет, і вибух.
Після цього Іран заявив, що більше НЕ буде ділитися з Україною доказами по розслідуванню катастрофи літака Boeing 737 МАУ в Тегерані.
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