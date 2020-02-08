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9 лютого • оновлено в 03:07
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Данілов розповів про таємне прохання Ірану щодо літака МАУ: Київ відмовив

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Іранські експерти просили послати їм спеціальне обладнання для розшифровки "чорних скриньок" збитого їх ракетою літака МАУ.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов, передає ТСН. За його словами, Тегерану відмовили.

"Вони звернулися до нас, щоб ми надали технічну можливість, щоб ми поставили туди обладнання, яке ми маємо, щоб це відбулося на території Ірану. Але ми фізично зробити це не можемо, тому що обладнання є частиною стаціонарного і є вже вбудованим і ми вже його просто взяти і привезти в Тегеран не можемо. Відповідного листа ми відправили два дні як в Іран", – наголосив він.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

Катастрофа літака МАУ в Ірані

Abedin Taherkenareh / EPA

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Данилов рассказал о тайной просьбе Ирана ..."!! Иран нашел кому тайну доверять!
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