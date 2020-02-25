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25 лютого • оновлено в 16:25
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Данілов розповів про "придворних" українців Путіна

1.9т
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Новим куратором питань Донбасу в Кремлі став Дмитро Козак, який має українське походження.

Однак в оточенні президента Росії Володимира Путіна є багато людей, які мають українське коріння, зазначив в інтерв'ю LIGA.net секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

На його думку, поки говорити про те, чи вплине якось на ситуацію на Донбасі призначення Козака, рано.

Путін і Козак

Путін і Козак

"Козак – це людина з українським корінням. Їх там таких дуже багато... Але ми поки не знаємо, де буде використаний Сурков, чи відійшов він від справ повністю. Володимир Путін відправив його на пенсійну медитацію або він буде його використовувати в якихось інших речах? Адже Сурков займався не тільки питаннями, пов'язаними з Україною", – сказав секретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Олекcій Данілов Владислав Сурков Володимир Путін Дмитро Козак
Місце
Росія
Тег
РНБО
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