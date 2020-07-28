Данилов – про перемир'я: ми дали Росії шанс мирно піти з України до 9 грудня
Перемир'я на Донбасі реалізується в рамках одного зі сценаріїв, затверджених РНБО в грудні 2019 року перед самітом "нормандської четвірки" в Парижі. Взимку Україна може перейти до іншого варіанту розвитку подій.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24", зазначивши, що всього було підготовлено п'ять сценаріїв.
"Зараз ми працюємо за першим затвердженим сценарієм, з яким їхав Володимир Олександрович Зеленський на саміт в Париж 9 грудня. У нього за плечима було рішення РНБО. Воно є дійсним, воно досі в силі", – сказав він.
Данілов також нагадав, що тоді Зеленський "взяв рік для того, щоб вирішити ситуацію".
"Рік буде спливати 9 грудня. Після того, як 9 грудня пройде, ми будемо розуміти, що ми будемо робити далі. Ми дали спробу нашому противнику ще раз мирно піти з нашої країни", – заявив він, додавши, що Україна "готова до будь-якого сценарію".
Як писав OBOZREVATEL:
режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почав діяти опівночі 27 липня.
Домовленість про нього була досягнута 22 липня в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) у форматі відеоконференції.
Втім, російські окупаційні війська одразу порушили режим тиші і протягом 27 липня тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.