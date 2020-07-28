Данилов – про перемир'я: ми дали Росії шанс мирно піти з України до 9 грудня

Перемир'я на Донбасі реалізується в рамках одного зі сценаріїв, затверджених РНБО в грудні 2019 року перед самітом "нормандської четвірки" в Парижі. Взимку Україна може перейти до іншого варіанту розвитку подій.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24", зазначивши, що всього було підготовлено п'ять сценаріїв.

"Зараз ми працюємо за першим затвердженим сценарієм, з яким їхав Володимир Олександрович Зеленський на саміт в Париж 9 грудня. У нього за плечима було рішення РНБО. Воно є дійсним, воно досі в силі", – сказав він.

Данілов також нагадав, що тоді Зеленський "взяв рік для того, щоб вирішити ситуацію".

"Рік буде спливати 9 грудня. Після того, як 9 грудня пройде, ми будемо розуміти, що ми будемо робити далі. Ми дали спробу нашому противнику ще раз мирно піти з нашої країни", – заявив він, додавши, що Україна "готова до будь-якого сценарію".

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