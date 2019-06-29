"Дали зустрітися з батьками": з'явилося відео затримання звільненого полоненого "ЛНР"

СБУ передала екс-полоненого "ЛНР" Дмитра Великого, якого напередодні звільнили і який розшукується за дезертирство, слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону.

Про це інформує прес-служба СБУ на офіційному сайті. Там же опубліковано відповідне відео (щоб подивитися ролик, поскрольте сторінку вниз).

Вказується, що співробітники Служби безпеки встановили, що один із громадян, звільнених бойовиками 28 червня, знаходиться в Україні в розшуку за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу (самовільне залишення військової частини або місця служби).

Скрін відео

"Після прильоту в аеропорт "Київ", співробітники СБ дали можливість громадянину зустрітися з батьками в Павлоградському районі Дніпропетровської області", – сказано в повідомленні.

Після цього, як пише прес-служба, відповідно до чинного законодавства Великий був переданий слідчому, який веде цю справу.

Підкреслюється, що жодних порушень прав громадянина при супроводі до військової прокуратури не відбувалося.

Дмитро Великий Скрін відео

"Рішення про подальші процесуальні дії буде прийматися військовою прокуратурою", – підсумовано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше екс-полонений Дмитро Великий заявив, що співробітники Служби безпеки нагрянули до нього, "перестрибнувши через огорожу і збивши батька з ніг".

"Хвилин 15 побув із батьками, прибігли люди з автоматами... Я сказав, що не втечу і щоб мені хоча б дали одягнутися, але не дали", – зазначив він, додавши, що йому нібито не повідомили, куди везуть, а в СБУ протримали до 4:00 ранку.

Відзначимо, Великий потрапив у полон 11 вересня 2016 року. Він був засуджений у 2017 році за статтею 232 КК так званої "ЛНР" "Здійснення терористичної діяльності" на 15 років в'язниці. Перебував у Макіївській ІК №22.

Дмитро Великий у розшуку Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

В Україні 28 червня відбулося повернення полонених. Так, після переговорів кума Володимира Путіна Віктора Медведчука з ватажками "Л/ДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником, звільнені четверо українців, серед яких і Дмитро Великий.

Раніше президент України Володимир Зеленський жорстко висловився на адресу Віктора Медведчука щодо його дій із повернення полонених українців. За його словами, Медведчук готовий займатися полоненими лише в період виборів до Верховної Ради.

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