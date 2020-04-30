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30 квітня • оновлено в 21:34
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Дали терористам Путіна по зубах: штаб ООС повідомив гарні новини з Донбасу

2.4т
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У четвер, 30 квітня, на війні на Донбасі не постраждав жоден український військовослужбовець.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру штабу ООС у Facebook. Від початку доби російські збройні формування чотири рази порушили режим тиші.

Окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси, міномети, гранатомети, озброєння БМП, кулемети і стрілецьку зброю.

Вони обстріляли позиції захисників України в районі населених пунктів Павлопіль, Піски і Новотошківське.

"На всі обстріли українські військовослужбовці давали адекватну відповідь зі штатного озброєння. Окупанти, відчувши на собі рішучість і мужність наших воїнів, припиняли свої провокаційні дії", – йдеться у повідомленні.

Карта ООС

Карта ООС

Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, напередодні міністри закордонних справ нормандської четвірки (України, Німеччини, Франції та Росії) домовилися визначити нову дату повного припинення вогню на Донбасі.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
все зуби уже повыбили,стамотологи.всушные
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