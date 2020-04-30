Дали терористам Путіна по зубах: штаб ООС повідомив гарні новини з Донбасу

У четвер, 30 квітня, на війні на Донбасі не постраждав жоден український військовослужбовець.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру штабу ООС у Facebook. Від початку доби російські збройні формування чотири рази порушили режим тиші.

Окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси, міномети, гранатомети, озброєння БМП, кулемети і стрілецьку зброю.

Вони обстріляли позиції захисників України в районі населених пунктів Павлопіль, Піски і Новотошківське.

"На всі обстріли українські військовослужбовці давали адекватну відповідь зі штатного озброєння. Окупанти, відчувши на собі рішучість і мужність наших воїнів, припиняли свої провокаційні дії", – йдеться у повідомленні.

Карта ООС Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, напередодні міністри закордонних справ нормандської четвірки (України, Німеччини, Франції та Росії) домовилися визначити нову дату повного припинення вогню на Донбасі.

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