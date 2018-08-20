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Дали по зубах: "Л/ДНР" нарвалися на жорстку відсіч ЗСУ на Донбасі

8.9тЧитати новину російською

За минулу добу на Донбасі були поранені два терориста "Л/ДНР". Всього противник 20 разів відкривав вогонь по українським воїнам.

Про це повідомили в прес-центрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Як стало відомо, російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з озброєння БМП.

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"Ворожі обстріли здійснювалися по захисникам Кримського, Катеринівки, Луганського, Південного, Зайцева, Новоселівки Другий, Гнутове, Павлопіль, Лебединського, Водяного, Широкино. Також поблизу Катеринівки противник застосував озброєння БМП", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше "Л / ДНР" напали на українських військових на Донбасі. ВСУ зазнали втрат.

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Комментарии на сайте не модерированы
Удовиченко Андрей
Удовиченко Андрей
Величезна подяка всім хто стримує збройного агресора у вигляді російських військ та бандитських сепаратюг в нашій незалежній державі! Перемога за нами!!!
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Башкалов Олександр
Башкалов Олександр
Наші захисники гинуть за Батьківщину, а орки за цвєтмєт і було!
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Кравцов Михаил
Кравцов Михаил
Башкалов Олександр, дякувати богу, сьогодні вони всі вціліли. А взагалі співвідношення втрат досить приємне: за кожного нашого героя, на добрива йдуть 2-4 окупанта!
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Кравцов Михаил
Кравцов Михаил
Banderacaput Sergey, порахуйте втрати з обох сторін за будь, який період. Тоді балаболь! Якщо не віриш данними української розвідки, подивись на цифри ООН! Думаєш ваш господар просто так засекретив втрати у "мирний" час?
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Фролов Иван
Фролов Иван
славно поработали наши бойцы!💪
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2 из 4 ответов | показать все
Сверидов Антон
Сверидов Антон
Banderacaput Sergey, Знову одне й те саме, ти підіймаєш цю тему в котрий раз. Ти нудний як дерев'яні двері. Вислювлюй свою думку в іншому місці
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Сверидов Антон, к людям следует обращаться - на человечьем языке.
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