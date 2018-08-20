Дали по зубах: "Л/ДНР" нарвалися на жорстку відсіч ЗСУ на Донбасі

За минулу добу на Донбасі були поранені два терориста "Л/ДНР". Всього противник 20 разів відкривав вогонь по українським воїнам.

Про це повідомили в прес-центрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Як стало відомо, російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з озброєння БМП.

"Ворожі обстріли здійснювалися по захисникам Кримського, Катеринівки, Луганського, Південного, Зайцева, Новоселівки Другий, Гнутове, Павлопіль, Лебединського, Водяного, Широкино. Також поблизу Катеринівки противник застосував озброєння БМП", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше "Л / ДНР" напали на українських військових на Донбасі. ВСУ зазнали втрат.