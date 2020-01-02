"Далі – на родичів Путіна?" Цимбалюк вказав на небезпеку нерівного обміну полоненими

Під час передноворічного обміну полоненими Україна видала Росії всіх злочинців, котрі її цікавлять. Так вона позбавила сама себе можливості звільнити решту бранців Кремля без здачі національних інтересів.

Такий висновок зробив український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі радіостанції "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Пройшов обмін, звичайно, ті, хто опинився на волі, їх можна привітати, їх сім'ї. Але виникає питання: а що далі? А що буде з тими, хто залишився на окупованих територіях? В тому числі, виявляється, вони навіть не всіх військових наших забрали", – висловив стурбованість він.

"Робота йде, але проблема тільки в тому, що це завжди жорсткий обмін. І станом на зараз Україна віддала всіх, хто цікавив Російську Федерацію. Нам вже нікого віддавати. Ну хіба що деяких родичів президента Росії якимось чином відправити в подарунковій упаковці", – із сарказмом додав він.

Обмін полоненими

Ведучий уточнив, чи має Цимбалюк на увазі кума російського президента, лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, однак журналіст з посмішкою відповів, що цю версію озвучив не він.

"Якщо говорити серйозно, то обмінний фонд, таке негарне слово, вичерпаний з української сторони. Може, на Різдво Володимир Володимирович йому всіх інших просто відпустить, як знак доброї волі? Якщо міняти цих людей нам немає на кого, то на що ми їх можемо міняти? На політичні поступки. Так виходить?" – резюмував з побоюванням Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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