Дали гідну відсіч: ЗСУ похвалилися новими успіхами на Донбасі

На Донбасі 15 березня російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню.

При цьому жоден український військовий не постраждав. За даними розвідки, двох окупантів знищили, повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції наших військ обстріляли двічі: з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Новоселівка Друга; з мінометів калібру 120 мм і автоматичних гранатометів – біля села Широкине.

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У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв наші позиції: двічі з мінометів калібру 120 мм і в подальшому з гранатометів різних систем – у районі села Кримське; ыз протитанкового ракетного комплексу – біля населеного пункту Новозванівка і зі стрілецької зброї – поблизу селища міського типу Станиця Луганська.

З початку поточної доби, 16 березня, обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники збили безпілотний літальний апарат окупантів.

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