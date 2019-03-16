|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Дали гідну відсіч: ЗСУ похвалилися новими успіхами на Донбасі

2.3тЧитати матеріал російською

На Донбасі 15 березня російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню.

При цьому жоден український військовий не постраждав. За даними розвідки, двох окупантів знищили, повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції наших військ обстріляли двічі: з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Новоселівка Друга; з мінометів калібру 120 мм і автоматичних гранатометів – біля села Широкине.

Новини
"Прорізали дірку і какали": український режисер вибухнув вигадкою про добровольців на Донбасі

Дали гідну відсіч: ЗСУ похвалилися новими успіхами на Донбасі

"24"

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв наші позиції: двічі з мінометів калібру 120 мм і в подальшому з гранатометів різних систем – у районі села Кримське; ыз протитанкового ракетного комплексу – біля населеного пункту Новозванівка і зі стрілецької зброї – поблизу селища міського типу Станиця Луганська.

Дали гідну відсіч: ЗСУ похвалилися новими успіхами на Донбасі

З початку поточної доби, 16 березня, обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники збили безпілотний літальний апарат окупантів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
392
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бег Сргей
Бег Сргей
Мочи кацапскую нечисть! Мордорскую саранчу в утиль! Слава Украине!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Шо, опять разгромили пару дивизий "российско-терорристических войск" при этом захватив с десяток генералов ГРУ и ФСБ? Зеваю с вас, наши меньшие чубатые папуа -братья)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Ихтамнеты от страху срут в свои кацапские лосины, поэтому беспорядочно палят, чтобы не дай Бог ВСУ не пошли в наступление. Бздят кацапопидары.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки