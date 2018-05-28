Далі доріжка Каддафі: у Порошенка розповіли, як розслідування по MH17 притисло Путіна

Результати розслідування катастрофи Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі в 2014 році поставили перед керівництвом Росії і Володимиром Путіним дуже складний вибір подальшої поведінки.

Про це в ефірі ObozTV заявив керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації президента України Юрій Рубан.

"Думаю, що генерал-лейтенант Олег Іванніков (причетний до падыння рейсу MH17. - Ред.) не зовсім пересічний персонаж і натяк всім посланий абсолютно зрозумілий. Після оголошення цих прізвищ що сталося? Сталося звернення до політичного керівництва РФ. І воно зараз перед вибором: або взяти на себе або воно може співпрацювати зі слідством, щоб з'ясувати, хто з генералів приймав рішення. Путін стоїть перед таким вибором. Він не готовий до того, щоб сформулювати свою позицію. Він вважає, що краще тягнути час", - вважає Рубан.

За його словами, Кремлю не вірилося, що слідство буде проведено так професійно і без витоку даних.

"Якби був витік, то російські спецслужби змогли б перешкодити подальшому розвитку слідства. Кремль виявився не готовий. У Росії немає виразної відповіді на це питання. З самого початку була зайнята позиція брехати якомога нахабніше. Але ситуація зараз для російського керівництва складна. Це не просто так. Це означає, що на найближчому засіданні G7 буде підніматися питання про продовження санкцій. Нідерланди та Австралія вже заговорили про компенсацію. І справа не в сумі. Це визнання акта міжнародного тероризму. Далі для російського керівництва йде доріжка незабутнього Муаммара Каддафі, який підірвав над Локербі літак. Російські дипломати і аналітики це розуміють, вони зараз дуже мучаться через це. Тому Путін буде тягнути час", - зазначив Рубан.

Крім того, цікавою буде також подальша реакція західного світу.

"Чотири роки була пауза, всі прекрасно розуміли, що це було. Тепер питання, що буде Європа робити далі. Це фундаментальне питання. Там багато сил, які стверджують, що Росія не ворог, що це держава, яку неправильно зрозуміли. Ось ця поведінка Путіна багато покладе на шальки терезів на рішенні Європи саме в політиці. Громадська думка вже сформована", - констатував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило, що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, глава СБУ Василь Грицак розповів, що вже вирахувані причетні до збивання літака.

У відповідь Путін заявив, що не бачив звіту і пообіцяв детально його вивчити. 25 травня Росію закликали визнати свою провину НАТО і ЄС, а Австралія і Нідерланди звинуватили країну в трагедії.