Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму

У Керчі в анексованому українському Криму окупанти влаштували "скрепне" свято в честь 75-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.
Захід 11 квітня провели в мілітаристському стилі, крім того, в Керч прибув так званий Потяг перемоги. Відповідні фото з'явилися в мережі.
"Паровоз перемоги, який мчить у нікуди", – прокоментувала святкування блогер із ніком RoksolanaToday&Крым.
twitter.com/KrimRt
"Потяг Перемоги прибув... В*та влаштувала танцювальний шабаш", – додав блогер кримський бандерівець.
За повідомленнями проросійських пропагандистських ЗМІ, "Потяг перемоги" прибув на привокзальну площу Керчі рівно об 11:00. Відзначається, що керчани "ставали в чергу, щоб сфотографуватися на тлі поїзда і з учасниками експозиції".
На фото, зроблених під час святкування, видно, що багатьох дітей одягнули в радянську військову форму, деякі тримають у руках зброю.
Крим. Поїзд Перемоги сьогодні прибув до окупованої російськими нацистами Керч. Вата влаштувала песнеплясочний шабаш https://t.co/0bM6uVlsAJ pic.twitter.com/n0K361EJE7- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 11 квітня 2019 р.
Керч- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 11 квітня 2019 р.
Паровоз перемоги мчить в нікуди pic.twitter.com/kj426g5NyK
Керч- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 11 квітня 2019 р.
Це ще шабаш, або вже свято зі сльозами на очах? pic.twitter.com/pwa7U0ogy3
Керч- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 11 квітня 2019 р.
спадкоємиця перемоги над апартеїдом pic.twitter.com/mMvxIRYLN0
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Україна поверне Крим тільки в разі повного входження до складу РФ.
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