Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму

У Керчі в анексованому українському Криму окупанти влаштували "скрепне" свято в честь 75-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Захід 11 квітня провели в мілітаристському стилі, крім того, в Керч прибув так званий Потяг перемоги. Відповідні фото з'явилися в мережі.

"Паровоз перемоги, який мчить у нікуди", – прокоментувала святкування блогер із ніком RoksolanaToday&Крым.

twitter.com/KrimRt

"Потяг Перемоги прибув... В*та влаштувала танцювальний шабаш", – додав блогер кримський бандерівець.

За повідомленнями проросійських пропагандистських ЗМІ, "Потяг перемоги" прибув на привокзальну площу Керчі рівно об 11:00. Відзначається, що керчани "ставали в чергу, щоб сфотографуватися на тлі поїзда і з учасниками експозиції".

На фото, зроблених під час святкування, видно, що багатьох дітей одягнули в радянську військову форму, деякі тримають у руках зброю.

Крим. Поїзд Перемоги сьогодні прибув до окупованої російськими нацистами Керч. Вата влаштувала песнеплясочний шабаш https://t.co/0bM6uVlsAJ pic.twitter.com/n0K361EJE7 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 11 квітня 2019 р.

Керч

Паровоз перемоги мчить в нікуди pic.twitter.com/kj426g5NyK - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 11 квітня 2019 р.

Керч

Це ще шабаш, або вже свято зі сльозами на очах? pic.twitter.com/pwa7U0ogy3 - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 11 квітня 2019 р.

Керч

спадкоємиця перемоги над апартеїдом pic.twitter.com/mMvxIRYLN0 - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 11 квітня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Україна поверне Крим тільки в разі повного входження до складу РФ.

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