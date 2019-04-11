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Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму

1.1тЧитати матеріал російською

У Керчі в анексованому українському Криму окупанти влаштували "скрепне" свято в честь 75-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Захід 11 квітня провели в мілітаристському стилі, крім того, в Керч прибув так званий Потяг перемоги. Відповідні фото з'явилися в мережі.

"Паровоз перемоги, який мчить у нікуди", – прокоментувала святкування блогер із ніком RoksolanaToday&Крым.

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Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму

twitter.com/KrimRt

"Потяг Перемоги прибув... В*та влаштувала танцювальний шабаш", – додав блогер кримський бандерівець.

За повідомленнями проросійських пропагандистських ЗМІ, "Потяг перемоги" прибув на привокзальну площу Керчі рівно об 11:00. Відзначається, що керчани "ставали в чергу, щоб сфотографуватися на тлі поїзда і з учасниками експозиції".

Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму
Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму
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На фото, зроблених під час святкування, видно, що багатьох дітей одягнули в радянську військову форму, деякі тримають у руках зброю.

Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму
Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму
Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму
Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму
Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму
Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму
Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму
Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму
Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму
Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму
Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму
Дали дітям автомати: мережу розлютив "скрепний шабаш" окупантів у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Україна поверне Крим тільки в разі повного входження до складу РФ.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Кримуфотографии
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Сегодня, день освобождения Керчи. Это у вас все интересы, кто и как поссыт в баночку. А Крым то теперь к Украине никаким боком, они живут, праздники отмечают. И им глубоко начхать и на Порошенко, на Зеленского. А уж тем более, на то, как пытаются острить всякие бендеровцы. Который пишет то, за что ему платят. Заплатят за другое, будет так же расписывать, что в ВСУ людоеды, а украинцы пидоры поголовно. Лишь бы заплатили. А фотки хорошие. Прямо таки смотришь на лица, и таки пытаешься понять, почему у них вид такой довольный, если у них все так плохо? Автор - бездарь. Не сумел убедить никого.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
вас чего так плющит,утырки хохлатые? Мы победители,в отличии от вас.
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Иванов Петр
Иванов Петр
"сеть разозлил" Сеть- это два хохла?
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