У "дайверів", яким довелося спускатися під розплавлений реактор Чорнобильської АЕС після аварії, не було надійних захисних костюмів і навіть необхідного обладнання.

Чоловіки йшли в радіаційну воду в звичайних круглих захисних масках і шапочках із тканини. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив чорнобильський "дайвер" Олексій Ананенко, про якого весь світ дізнався з американського серіалу "Чорнобиль".

Він розповів, що в реальності захисту, подібного на показаний у серіалі HBO, у "добровольців" не було.

Дайвери в Чорнобилі Кадр із серіалу HBO

У "Чорнобилі" американські творці показали трьох "дайверів" не тільки в захисних костюмах, а й з балонами з киснем і навіть зі скляними масками.

Насправді Ананенко досі зберігає ту маску, в якій вони спускалися в радіаційне пекло. Це звичайна ганчіркова маска, якою ми зараз захищаємося від коронавірусу!

"Костюми були набагато простіші, ніж у кіно. У нас не було навіть дозиметрів на великі дози. Тільки коли нам потрібно було втрьох спускатися туди, я попросив і нам дали. Один я прикріпив на грудях, щоб вимірювати повітря, а другий на нозі нижче коліна, щоб міряти воду. А маски були звичайні ганчіркові, на голову одягнув білу тканинну шапочку, щоб нічого зверху не капнуло. Взяли ліхтарі й так і пішли", – розповів чорнобилець.

Повний текст розмови з Олексієм Ананенком вийде на OBOZREVATEL 26 квітня в 07:00.

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