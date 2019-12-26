"Дай Боже, щоб не розвалився": Джемілєв назвав користь Кримського мосту

Перший глава Меджлісу кримськотатарського народу, уповноважений президента України з питань кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв звернув увагу на позитивний нюанс у запуску залізничної гілки Кримського мосту.

"Те, що залізничний рух провели, має позитивне значення. Тих людей, яких вони привезли, треба ж буде якось вивозити. З мостом вийде швидше", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

У цьому контексті Джемілєв зауважив: "Дай Боже, щоб цей міст не розвалився до деокупації Криму".

Володимир Путін

Також він констатував: пуск поїздів до анексованого Криму – "це всього лише один із елементів того, що вони (окупанти. – Ред.) роблять". Він нагадав про мілітаризацію, знищення екології, "масове переміщення до Криму російських громадян". "Все це злочини Росії", – заявив лідер кримських татар.

На його думку, союзники України на Заході могли б відреагувати на дії Росії у Криму новими санкціями. "Ми про це постійно кажемо", – зауважив Джемілєв.

У цьому контексті він нагадав про "найбільшу підставу" для запровадження нових санкцій проти Росії – "факт морського піратства, яке вони вчинили в Азовському морі", захоплення українських кораблів. Водночас він зауважив: "Ось-ось мали бути введені санкції, а ми кинулися міняти", маючи на увазі включення до списків на обмін захоплених у полон українських моряків.

Як писав OBOZREVATEL, 23 грудня рух поїздів незаконно побудованим Кримським мостом урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін. Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на четверо діб перекрило рух у Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

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