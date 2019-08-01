"Дадуть по зубах": Тука жорстко попередив терористів "Л/ДНР"

Терористи "Л/ДНР" на Донбасі продовжують ігнорувати режим тиші. Бійці Збройних сил України не відповідають на обстріли, але їх терпець може урватися в будь-який момент.

Про це заявив в ефірі ObozTV заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, коментуючи чергове перемир'я на Донбасі.

"Режим тиші вже не дотримується. Сьогодні було зафіксовано понад 30 обстрілів", – зазначив Тука.

За його словами, в районі розведення військ біля Станиці Луганській дійсно підтримується режим тиші, але уздовж всієї лінії розмежування домовленості в черговий раз брутально порушуються.

"Давайте розділяти загальний термін лінія розмежування і безпосередньо ділянку біля Станиці Луганської. Якщо говорити про всю лінії розмежування, у мене немає жодних сумнівів у тому, що терпець наших захисників нарешті урветься, і вони дадуть по зубах", – підкреслив заступник міністра.

"У мене жодних сумнівів у цьому немає, це бувало неодноразово. Просто гинути під обстрілами не відповідаючи – це за межами здорового глузду. У будь-який момент це може статися. Не знаю, чи знайдеться в Україні людина при здоровому глузді, яка буде засуджувати наших військовослужбовців", – додав він.

topwar.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я. Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. Зокрема, заборонено:

застосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперський;

наступальні дії і розвідувально-диверсійні операції;

розміщення важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них.

Однак терористи, незважаючи на домовленості, не припинили обстріли.

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