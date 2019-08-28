Дачі, 2 будинки, 3 квартири: українцям показали, що відняли у Богатирьової. Фотофакт

Українцям нагадали, чим володіла скандальна глава МОЗ часів Януковича Раїса Богатирьова, яку 27 серпня затримали в аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни).

Відомо, що майно Богатирьової було заарештовано в 2015 році. У 2014 році журналісти розповіли, що у сім'ї соратниці Януковича, яка офіційно жила на чиновницьку зарплату, - три квартири в Києві, апартаменти в Ялті, дача в Конча-Заспі і два будинки в околицях столиці.

На чоловіка Богатирьової оформлений будинок в селі Підгірці біля Конча-Заспи. Цей маєток розташований на чотирьох ділянках двох садових товариств - "Арсеналец-6" і "Барвінок". На території знаходиться центральний триповерховий будинок, який обгороджений забором вище людського зросту.

Також є садовий будинок, барбекю, будинок охорони, вольєр, басейн, хозблок, садовий будинок, тераса, навіс і тенісний корт.

Сусіди Богатирьових кажуть, що екс-міністр охорони здоров'я в Підгірцях не жила, а поселила там сина Олександра з родиною.

Ще один маєток Богатирьових знаходиться теж під Конча-Заспою, в селі Плюти. Він оформлено на другого сина-близнюка Богатирьової, Ігоря. У документації Державної архітектурно-будівельної інспекції маєток прописано як індивідуальний житловий будинок з гостьовим будинком, прибудовою, будинком охорони і господарської будівництвом.

Насправді індивідуальний житловий будинок більше схожий на середньовічний замок. Це триповерхова будівля з шпилястий дахом важко не помітити з будь-якого куточка села Плюти. Замок розташований на острівці, і однією стороною виходить на озеро. Маєток Богатирьових має мощену каменем величезну набережну, кілька причалів, а крім гаражів для автомобілів, ще й елінг для човнів.

На території є сосновий бір, березовий гай, поруч - великий тенісний корт. Майже всі будівлі в маєтку - двоповерхові.

Сама Богатирьова жила на державній дачі в Конча-Заспі, яку їй виділили ще за часів президентства Віктора Ющенка. Це двоповерховий палац з колонадою на вході і басейном на території. За ним розташований двоповерховий гостьовий будинок.

Також екс-міністр охорони здоров'я має відомчу квартиру в престижному районі Києва - на Печерську. Як встановили журналісти, Богатирьова там не жила і не бувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня Богатирьова повернулася в Україну і відразу ж була передана співробітникам Нацполіціі. Екс-міністра підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

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