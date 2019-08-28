Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Дачі, 2 будинки, 3 квартири: українцям показали, що відняли у Богатирьової. Фотофакт

1.2т Читати матеріал російською

Українцям нагадали, чим володіла скандальна глава МОЗ часів Януковича Раїса Богатирьова, яку 27 серпня затримали в аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни).

Відомо, що майно Богатирьової було заарештовано в 2015 році. У 2014 році журналісти розповіли, що у сім'ї соратниці Януковича, яка офіційно жила на чиновницьку зарплату, - три квартири в Києві, апартаменти в Ялті, дача в Конча-Заспі і два будинки в околицях столиці.

На чоловіка Богатирьової оформлений будинок в селі Підгірці біля Конча-Заспи. Цей маєток розташований на чотирьох ділянках двох садових товариств - "Арсеналец-6" і "Барвінок". На території знаходиться центральний триповерховий будинок, який обгороджений забором вище людського зросту.

Новини
Інтерпол припинив розшукувати Богатирьову ще у серпні - адвокат
Дачі, 2 будинки, 3 квартири: українцям показали, що відняли у Богатирьової. Фотофакт
Дачі, 2 будинки, 3 квартири: українцям показали, що відняли у Богатирьової. Фотофакт
Дачі, 2 будинки, 3 квартири: українцям показали, що відняли у Богатирьової. Фотофакт
Дачі, 2 будинки, 3 квартири: українцям показали, що відняли у Богатирьової. Фотофакт
Дачі, 2 будинки, 3 квартири: українцям показали, що відняли у Богатирьової. Фотофакт
Дачі, 2 будинки, 3 квартири: українцям показали, що відняли у Богатирьової. Фотофакт
Дачі, 2 будинки, 3 квартири: українцям показали, що відняли у Богатирьової. Фотофакт
Дачі, 2 будинки, 3 квартири: українцям показали, що відняли у Богатирьової. Фотофакт
Дачі, 2 будинки, 3 квартири: українцям показали, що відняли у Богатирьової. Фотофакт
Дачі, 2 будинки, 3 квартири: українцям показали, що відняли у Богатирьової. Фотофакт

Також є садовий будинок, барбекю, будинок охорони, вольєр, басейн, хозблок, садовий будинок, тераса, навіс і тенісний корт.

Сусіди Богатирьових кажуть, що екс-міністр охорони здоров'я в Підгірцях не жила, а поселила там сина Олександра з родиною.

Ще один маєток Богатирьових знаходиться теж під Конча-Заспою, в селі Плюти. Він оформлено на другого сина-близнюка Богатирьової, Ігоря. У документації Державної архітектурно-будівельної інспекції маєток прописано як індивідуальний житловий будинок з гостьовим будинком, прибудовою, будинком охорони і господарської будівництвом.

Насправді індивідуальний житловий будинок більше схожий на середньовічний замок. Це триповерхова будівля з шпилястий дахом важко не помітити з будь-якого куточка села Плюти. Замок розташований на острівці, і однією стороною виходить на озеро. Маєток Богатирьових має мощену каменем величезну набережну, кілька причалів, а крім гаражів для автомобілів, ще й елінг для човнів.

Новини
Справа Богатирьової: екс-міністра-втікачку чекають на допиті в Києві

На території є сосновий бір, березовий гай, поруч - великий тенісний корт. Майже всі будівлі в маєтку - двоповерхові.

Сама Богатирьова жила на державній дачі в Конча-Заспі, яку їй виділили ще за часів президентства Віктора Ющенка. Це двоповерховий палац з колонадою на вході і басейном на території. За ним розташований двоповерховий гостьовий будинок.

Також екс-міністр охорони здоров'я має відомчу квартиру в престижному районі Києва - на Печерську. Як встановили журналісти, Богатирьова там не жила і не бувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня Богатирьова повернулася в Україну і відразу ж була передана співробітникам Нацполіціі. Екс-міністра підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Затримання Богатирьової" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Затримання Богатирьової
Особа
Раїса Богатирьова
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...