Дачу Януковича на відомому українському курорті перетворили на військову базу: як виглядає особняк

Розслідування 23:40, 29.07.2020 Оновлено: 23:59, 29.07.2020

Дачу колишнього президента України Віктора Януковича в курортному Урзуфі Донецької області перетворили на військову базу полку "Азов".

Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Відомо, що будинок побудували для президента-втікача ще за часів його керування Донецькою областю (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На ділянці було висаджено багато сосен, а в морі встановлені хвилерізи. Територія залишається закритою, проте в будинку тепер базуються не політики, а солдати.

Дача Януковича.
Скрин відео

Колишню дорадчу кімнату Януковича військові перетворили в бібліотеку, біля гаража – поставили танки.

Ящики з-під боєприпасів.
Скрин відео

Залишилися і деякі меблі від колишнього власника, а також великий корабельний штурвал. Військові кажуть, що Янукович користувався ним для розваги, зокрема, на п'янках.

Бібліотека.
Скрин відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на білоруському онлайн-аукціоні виставили на продаж банківську юридичну справу разом із копіями паспорта та інших документів Віктора Януковича.

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