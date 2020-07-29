Дачу Януковича на відомому українському курорті перетворили на військову базу: як виглядає особняк
В Урзуфі в колишній дачі Януковича влаштувалися військові.
Дачу колишнього президента України Віктора Януковича в курортному Урзуфі Донецької області перетворили на військову базу полку "Азов".
Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Відомо, що будинок побудували для президента-втікача ще за часів його керування Донецькою областю (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
На ділянці було висаджено багато сосен, а в морі встановлені хвилерізи. Територія залишається закритою, проте в будинку тепер базуються не політики, а солдати.
Дача Януковича. Скрин відео
Колишню дорадчу кімнату Януковича військові перетворили в бібліотеку, біля гаража – поставили танки.
Ящики з-під боєприпасів. Скрин відео
Залишилися і деякі меблі від колишнього власника, а також великий корабельний штурвал. Військові кажуть, що Янукович користувався ним для розваги, зокрема, на п'янках.
Бібліотека. Скрин відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на білоруському онлайн-аукціоні виставили на продаж банківську юридичну справу разом із копіями паспорта та інших документів Віктора Януковича.