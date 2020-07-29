Дачу Януковича на відомому українському курорті перетворили на військову базу: як виглядає особняк

Дачу колишнього президента України Віктора Януковича в курортному Урзуфі Донецької області перетворили на військову базу полку "Азов".

Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Відомо, що будинок побудували для президента-втікача ще за часів його керування Донецькою областю (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На ділянці було висаджено багато сосен, а в морі встановлені хвилерізи. Територія залишається закритою, проте в будинку тепер базуються не політики, а солдати.

Дача Януковича. Скрин відео

Колишню дорадчу кімнату Януковича військові перетворили в бібліотеку, біля гаража – поставили танки.

Ящики з-під боєприпасів. Скрин відео

Залишилися і деякі меблі від колишнього власника, а також великий корабельний штурвал. Військові кажуть, що Янукович користувався ним для розваги, зокрема, на п'янках.

Бібліотека. Скрин відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на білоруському онлайн-аукціоні виставили на продаж банківську юридичну справу разом із копіями паспорта та інших документів Віктора Януковича.