Головна Новини
18 квітня • оновлено в 11:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Розслідування

Костянтин Машовець
Костянтин Машовець
Всі статті автора

COVID-19 косит ряды террористов

1.5т
Читати матеріал російською

Оперативные данные группы ИС за период с 7-го по 17-е апреля 2020 года.

В указанный период, вооружённые формирования оперативной группировки российский оккупационных войск на Донассе продолжили нанесения огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории. Уровень их интенсивности остался на прежнем высоком уровне. Всего в этот период подразделения оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили 73 огневых налётов (за прошлый отчётный период таковых фиксировалось — 101). При этом противник использовал автоматическое стрелковое вооружение, ручные и станковые гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты, штатное вооружение боевых бронированных машин (ББМ), в основном БМП и БТР, а так же 120/82-мм минометы, что подпадает под ограничения, согласно положений минских договорённостей.

Огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов: Хутор Вольный, Новолуганское, Новоташковское, Луганское, Голубовское, Крымское, Новоалександровка, Калиново, Новозвановка, Попасная, Новгородское, Красногорловка, Старомихайловка, Павлополь, Авдеевка, Славное, Пески, Новомихайловка, Марьинка, Опытное, Старогнатовка, Орехово, Богдановка, Гнутово, Тарамчук, Каменка, Пищевик, Водяное и Широкино.

Кроме того, командование оккупационной группировки продолжало активное ведение воздушной разведки с применением БПЛА для выявления изменений в боевых порядках Объединенных сил (ОС). Всего в указанный период, визуально, а так же средствами радиолокационного контроля группировки ОС было зафиксировано 15 разведывательных пролетов БПЛА противника в т.ч. 6 пролетов БПЛА типа "Орлан-10", выполненных в воздушном пространстве над линией соприкосновения и боевыми порядками ОС на оперативно-тактическую глубину. Особое внимание командование группировки противника сосредоточило на вскрытии системы управления ОС, уточнения оперативной обстановки, а также выявления изменений в боевых порядках и местонахождения резервов Объединенных сил. Так же, часть пролётов БПЛА противника была связана с контролем качества маскировки позиций собственных войск.

Вместе с этим, противник так же применил БПЛА для бомбардировки позиций подразделений ОС. Так, 7-го апреля с.г. противник использовал портативный БПЛА (типа квадрокоптер) для сбрасывания осколочных боеприпасов типа ВОГ-17 по позициям Объединенных сил в районе н.п. Красногоровка.

В ходе отчётного периода, артиллерийские подразделения и расчеты ПВО противника, выделенные в состав "Дежурных" сил и средств, постоянно находились в состоянии повышенной боевой готовности. С ними практически ежедневно проводились практические тренировки по управлению огнем, выявлению и сопровождению воздушных целей, отражению внезапных воздушных ударов, а также развертыванию и выходу на передовые огневые позиции для нанесения огневых ударов по позициям подразделений Объединенным силам.

В течение отчётного периода, в связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией в частях и подразделениях оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе было приостановлено проведение занятий по боевой и оперативной подготовке.

Однако, вместе с тем, с подразделениями и частями оперативной группировки российских оккупационных войск в сфере повышения уровня боеспособности, были проведены следующие мероприятия:

9-10 апреля с.г. в частях и подразделениях оперативной российской оккупационной группировки была проведена плановая смена радиоданных в радиосетях и линиях радиосвязи тактического звена системы управления и оповещения для недопущения утечки информации и обеспечения скрытого управления войсками;

9-го апреля с.г. согласно единого плана Южного ВО ВС РФ в рамках "Единого дня специалиста связи" в частях и подразделениях группировки противника проведена радиотренировка в сетях системы связи и оповещения. В ней принимали участия узлы связи командных пунктов , а так же была проведена проверка и настройка каналов связи УКВ радиостанций;

На протяжении отчётного периода личным составом оккупационной группировки проводились работы по укреплению инженерно-фортификационных сооружений, усовершенствованию и маскировке передовых позиций, а также одиночных мест укрытия для личного состава и боевой техники;

Так же, в частях и подразделениях группировки проводились активные работы по сезонному обслуживанию боевой техники и вооружения.

В указанный период командованием оккупантов "подтверждено" заражение личного состава оккупационной группировки на COVID-19 в количестве минимум 3-х человек:

1АК – 3 омсп (Горловка) 1 в/с;

2АК – 6 омсп (Кадеевка) 2 в/с.

В реальности — количество заболевших в частях и подразделениях оккупационной группировки значительно больше. Все они числятся больными "пневмонией" или "ОРВИ".

Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию и подтвержденные случаи заражения на COVID-19, в частях и подразделениях оперативной группировки российских оккупационной группировки на протяжении отчётного периода продолжалась подготовка личного состава к военному параду приуроченному к 75-ой годовщины Дня Победы (9 мая).

С целью предотвращения выявления фактов нарушения Минских договоренностей продолжаются случаи препятствию личным составом частей и подразделений группировки противника работе СММ ОБСЕ. Вооруженные формирования оккупантов в очередной раз отказали патрулю СММ ОБСЕ в проезде на временно оккупированную территорию в районе населенных пунктов: Смелое, Хорошее, Новоселовка, Оленовка, Стила, Новогригорьевка, Станица Луганская, Верхнешироковское, Горловка.

Кроме того, 9-го апреля с.г. вооруженными формированиями группировки ВС РФ с применением стрелкового оружия был уничтожен БПЛА СММ ОБСЕ, выполнявший мониторинговый полёт в районе н.п.Петровское. Так же, противник активно использует средства РЭБ для создания помех для БПЛА СММ ОБСЕ во время наблюдательных полетов.

В указанный период подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 6 человек:

1АК – 1 омсп (Кальмиусское ) 1 в/с, 3 омсбр (Горловка) 1 в/с;

2АК – 2 омсбр (Луганск) 1в/с, 4 омсбр (Алчевск) 1 в/с, 6 омсп (Кадеевка) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с.

Для обеспечения повседневной деятельности частей и подразделений оперативной группировки российских оккупационных войск на протяжении отчётного периода с территории России было доставлено не менее 21 наливных и "сухих" железнодорожных вагонов, около 1300 тонн ГСМ (в основном через жд.ст.Ровеньки).

Командование и личный состав так называемой "3-й омсбр" продолжает распространять среди жителей Горловки некие "слухи" о предстоящей "бомбардировке города укро-карателями". Причём, в большинстве случаев фигурируют, как некие "американские дроны", так и "практически достоверные сведения разведки".

Органами военной контрразведки оккупационной группировки российских войск проводится расследование некоего "установленного факта" де-маскировки и разглашения сведений, содержащих военную тайну — о яко бы наличии и местах дислокации в Киевском р-не г.Донецка материальной части ряда артиллерийских подразделений из состава так называемого "1-го АК НМ ДНР".

Командование "2-го АК НМ ЛНР" констатирует "низкую эффективность" санитарно-карантинных меропритий предпринимаемых командованием ряда подчинённых подразделений и частей с целью выявления и изоляции заболевших короновирусом "военнослужащих". Речь, прежде всего идёт о 6-м омсп и ряде подразделений 2-й омсбр. Так же, наиболее "проблемными" в этом отношении обозначены подразделения, дислоцированные в районе Первомайска.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Костянтин Машовець Костянтин Машовець
Теми
Коронавірус Війна на Донбасі
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Константина Машовца
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гутко Володимир
Гутко Володимир
Костянтин Машовець это шо за чучело ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5106.

    Вилікувалися: 275. Померли: 133.

  • У світі захворіли більше 2,2 мільйонів осіб, загинули – понад 150 тисяч.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

  • Польща вирішила вийти з карантину: що дозволять в першу чергу.

  • Зеленський попередив, що 10% всього населення України можуть захворіти COVID-19.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги