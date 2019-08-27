"Чув, як дострілювали моїх": воїн ЗСУ розповів про жахи полону "ДНР"

Український військовий Іван Журавльов, який потрапив в полон до терористів "ДНР" під час боїв за Савур-Могилу, розповів про пережиті тортури окупантів і про їх жорстокі злочини.

В інтерв'ю "Апострофу" він зазначив, що щойно потрапив в руки бойовиків, вони стягнули з нього бронежилет і каску, побили і зірвали хрестик. Свої дії вони пояснили цинічними словами: "Ви не маєте права вважати себе православними, ви – фашисти".

"Я чув, як дострілювали моїх товаришів. Мене врятувало те, що у мене знайшли посвідчення снайпера. Вони витягли мої документи і хтось кричав: "Не стріляйте, це снайпер, не стріляйте, це снайпер!". Тоді мене підняли, поставили на ноги. Бачити я не міг, тому що у мене обличчя було все розбите, але пам'ятаю, що їх командир – це був колишній "беркутівець", – розповідає Герой.

За словами Журавльова, після цього його відвезли в інше село, де привели до російського офіцера. Той сказав, що міг би вбити українського воїна просто зараз, проте змушений передати в Донецьк в якості трофея для одного з окупантів.

"Я так зрозумів, що цей "беркутівець" віз мене для того, щоб здати в полон в приміщення СБУ в Донецьку. Він відвіз мене туди, а там подивилися на мене і сказали, що у мене не товарний вигляд. Мовляв, його потрібно в лікарню, тому що він тут загнеться. Як сказав російський офіцер, то колишній співробітник "Беркута" хотів "заробити хрестик", за снайпера. Ще у нашого загиблого військового він пістолет "Стєчкіна" взяв. Я почув, як його по телефону просили привезти пістолет "Стєчкіна". "Беркутівець" відповідає: "Так, везу пістолет і снайпера тобі везу". Він мене віз в якості трофея. Але коли привіз, то через це посвідчення снайпера, мені нарахували сім смертних вироків", – згадує Журавльов.

Терористи присудили їх захиснику України за службу в Нацгвардії, за зняття сепаратистських прапорів (Іван Журавльов був одним з трьох військовослужбовців, хто поставив український прапор над звільненим Слов'янськом. – Ред.), за підняття українських прапорів, за те, що був снайпером.

Іван Журавльов "Апостроф"

"Він загнув сім пальців, говорить: "Ще більше хочеш?". Кажу: "Не старайся, мені і одного цілком достатньо". У мене ще в телефоні були фото підняття прапора над Слов'янськом, але у бойовиків, здається, був повний бардак – так це спрацювало на мою користь. Телефон мій був досить непоганий, і його хтось вкрав", – розповів воїн.

З огляду на важкий стан Журавльова та бажання терористів отримати за нього нагороду, його відправили в лікарню на окупованій території. Це сталося в День Незалежності України 2014 року. В той день в Донецьку терористи влаштували так званий "парад" українських полонених.

"З приміщення СБУ мене повезли в лікарню, де мене хірург всю ніч зашивав. При цьому він розповідав, як люто нас ненавидить. Він сам був з Донецька. Зашиває і розповідає мені, як же він нас ненавидить. Знає українську мову, але ніколи цією мовою більше розмовляти не буде. У мене була дуже велика втрата крові, але прийшов якийсь лікар і ще націдив пляшку моєї крові для своїх переливань", – розповідає про жорстокість поплічників окупантів Герой.

Однак через місяць після тортур і численних допитів він все ж дивом потрапив в список на обмін і повернувся на вільну територію України. Після лікування Журавльов продовжив захищати Україну, а у 2015 році пішов з лав ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Журавльов розповів, що бійці російської армії під час початку АТО рідко приходили "підбирати" своїх людей.

Також він згадав, що ЗСУ були близькі до того, щоб звільнити Горлівку. Однак плану завадив початок перекидання Росією важкої техніки і своїх підрозділів на Донбас.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!