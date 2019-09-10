Чути вибухи: під Харковом палають торф'яники у військового полігону. Фото і відео пожежі

На військовому полігоні під Харковом трапилася масштабна пожежа на торфовищах.

Це сталося в Башкирівці Чугуївського району. Димом затягнуло кілька навколишніх сіл, передає "24 канал". Місцеві жителі не відкривають вікна і не пускають дітей до школи (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Більше того, запах гару доноситься до Чугуєва і Харкова, а це 5 і 25 кілометрів відповідно. За словами жителів, така ситуація відбувається вже протягом трьох тижнів.

Пожежа під Харковом kh.dsns.gov.ua

Про пожежу на відкритій території біля села Клугино-Башкирівка рятувальники повідомили 9 вересня близько 10:00. Вказується, що біля військової частини на полігоні горять окремі осередки очерету та трави загальною площею близько 10 гектарів. У зв'язку з цим є загроза поширення вогню в бік лісу.

Пожежу гасять 3 автоцистерни і 15 рятувальників, а також 5 одиниць техніки Міноборони. Додатково задіяли трактор і бульдозер Новомосковського лісництва.

"Станом на 17:00 10 вересня триває горіння окремих вогнищ пожежі, але під'їзд пожежно-рятувальних підрозділів для гасіння пожежі в окремих місцях неможливий через відсутність твердого покриття", – відзначили в ДСНС.

Пожежа під Харковом kh.dsns.gov.ua

У зв'язку з НП мерія Чугуєва повідомила про небезпеку вибуху боєприпасів. За їхньою інформацією, три вже здетонували через вогонь, десяток вдалося знешкодити.

Працівник місцевої бригади рятувальників Павло також зауважив, що чув кілька вибухів.

Пожежа під Харковом kh.dsns.gov.ua

Пожежа під Харковом kh.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня у Києві спалахнули три пожежі. Біля станції метро "Олімпійська" зайнялися гаражі. Вогонь поширився на сусідню 3-поверхову будівлю і два автомобілі.

У Святошинському районі Києва спалахнула масштабна пожежа у кіосках на проспекті Перемоги, 100/1.

А у Шевченківському, на вулиці Бакинській, трапилося займання у житловому будинку. Величезний стовп диму піднімався з квартири на одному з верхніх поверхів будівлі.

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