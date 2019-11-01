Чути хрускіт кістки: жорстке затримання українця копами у Маріуполі потрапило на відео

У Маріуполі поліцейські зламали ногу чоловіку під час затримання. Коп підсік йому одну ногу, чоловік впав і зламав іншу.

Інцидент трапився на очах у очевидців, які всіляко намагався зупинити поліцейських і навіть погрожували їм СБУ і прокуратурою. Про це повідомляє ТСН.

Патрульні ж заявили, що чоловік кидався під колеса. На кадрах, які були зняті з 8-го поверху сусіднього будинку видно, як чоловік стоїть позаду автомобіля патрульних. Поліцейський раптово нападає на нього і починає заламувати.

"Обличчям на землю кинули, він став коліном, ще топче. Я кажу: ти що робиш?" – розповіла Надія Федорівна, місцева жителька.

За словами місцевих жителів, у дворі сиділа компанія, яка нібито розпивала спиртне. Мешканці будинку викликали патрульних, коли ті прибули і почали затримувати одного з учасників "посиденьок", проходив житель сусіднього будинку. Він вирішив заступитися за чоловіка, після чого його скрутили копи.

Чоловік отримав важкий перелом стегна, його доправили в лікарню на "швидкій". За прогнозами медиків, лікування триватиме щонайменше півроку. Чоловіка очікує операція.

"Операція передбачає введення у трубчасту кістку металевого фіксатора, який стабілізуватиме перелом", – пояснив завідувач травматологічним відділенням Сергій Мудрий.

Поліція відкрила кримінальне провадження за опір щодо потерпілого.

"Інспектори вирішили прибрати його з дороги, затримати, і під час затримання чоловіку, ймовірно, завдали тілесних ушкоджень", – пояснила прессекретарка маріупольських патрульних Ольга Артюхова.

Інцидентом зацікавилися слідчі ДБР. Там відкрили провадження за статтею про перевищення повноважень працівниками правоохоронних органів. Патрульним світить 8 років позбавлення волі. Службове розслідування розпочали і в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час служби у Дніпрі поліцейський вдарив жінку і вибив з її рук телефон. Він зробив це на прохання пояснити причину затримання.

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