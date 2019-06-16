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"Чули довгий крик": на Одещині загадково зникла 11-річна дівчинка

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В Одеській області 11-річну Дашу Лук'яненко не можуть знайти вже четверту добу.

Вона зникла серед білого дня в рідному селищі Іванівка, повідомляє ТСН. У четвер, 13 червня, приблизно в два дня пішла від ринку, де торгує її мама, в школу на танцювальний гурток. І не повернулася.

Вже о дев'ятій вечора батьки подзвонили в поліцію. Правоохоронці піднялися по тривозі. Дівчинку цілодобово шукають півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти. Пошуки тривають, атмосфера в селі все більше засмучує. Люди дуже втомилися від невизначеності і спеки, але все одно ніхто не опускає рук.

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Практично без відпочинку волонтери працюють на пекучому сонці. У селищі розгорнулася пошукова група громадської організації "Кращі люди Одеси". Вони мають досвід в розшуку людей, перш за все – дітей. На сьогодні відомо, що саме біля базару її в останній раз зафіксувала камера відеоспостереження. Дівчинка йшла найкоротшою дорогою – по звичайній вулиці селища. Відстань – максимум кілометр.

Даша Лук'яненко

Даша Лук'яненко

О дев'ятій вечора, коли стурбовані батьки почали дзвонити дитині, її телефон уже був вимкнений. Тоді батьки почали обдзвонювати її подруг. І виявилося, що на танцях дівчинки не було. Вона на гурток не дійшла. Батьки зателефонували в поліцію.

Радіус пошуків зараз вже більше 20 кілометрів. Напередодні учасники пошукової операції дісталися до чотирьох довколишніх населених пунктів. Але центральна точка пошуків досі — на селищній вулиці за триста метрів від ринку. Припускають, що саме тут Даша і зникла. Мешканці двох найближчих будинків приблизно в той час, коли дівчинка повинна була проходити тут, почули крик. На цьому ж місці втрачає слід і пошукова собака. Все нагадує якесь миттєве викрадення.

Пошукова група

Пошукова група

"Дівчата кажуть, що вони зайшли вже в старий сад, обернулися, а її вже немає, хоча вона ззаду йшла. Тобто, її перестали бачити на цьому проміжку", — розповідають на місці пошуку.

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"Був такий істеричний крик, на який не можна було не звернути уваги. Так кричать тільки при якихось ситуаціях, це крик страху", — говорить мешканка Іванівки Валентина Корінна.

Дід Анатолій почув крик. Каже, думав, що на дитину напали бездомні собаки. Кинувся на допомогу. Але, коли прибіг на вулицю, там було порожньо і тихо.

"Добігає до самої дороги, нікого немає. Ну там я вже зупинився і почав уважно дивитися кущі, перевірив покинутий будинок, що навпроти. В цьому будинку жоден кущик не пошкоджений. Крик був безперервний, десь з хвилину", — розповідає Анатолій Олександрович.

Односельці і в школі про дитину і її сім'ї говорять тільки хороше. Дарина — дуже позитивна дитина, добре вчиться, староста класу.

Прикмети Даші: на вигляд дівчинці 11-13 років, зріст близько 140 сантиметрів, худорлява, русяве волосся, карі очі. Одягнена в білу футболку з малюнком рожевого фламінго, світло-рожеві шорти, чорні босоніжки, при собі мала сумочку з різнокольоровими блискітками. Поліція, хоч і задіяла величезні сили, хід пошуків не коментує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом поліція застрелила 5-річну дитину.

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УкраїнаОдеса
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