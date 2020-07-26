Чубаров – про 3-річного сина Сулейманова: обставини смерті викликають питання

Місце, де було знайдене тіло трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова Муси, та передбачувані обставини його загибелі викликають запитання, відповіді на які шукатимуть після його поховання.

Про це написав у своєму Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, висловивши співчуття сім'ї хлопчика.

"Меджліс кримськотатарського народу готовий сприяти в залученні необхідних фахівців і юристів з метою встановлення об'єктивних причин і обставин, що призвели до смерті Муси Сулейманова", – зазначив Чубаров.

Також президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з главою Росії Володимиром Путіним підняв питання звільнення батька Муси Руслана Сулейманова, утримуваного РФ, у зв'язку з трагічною загибеллю його сина.

Як відомо, політичний в'язень, громадянський журналіст Руслан Сулейманов був незаконно заарештований російськими окупантами в березні 2019 року за стандартним звинуваченням щодо кримських татар – "організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації", за що йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Після його арешту утримання сім'ї лягло на плечі дружини, 31-річної Ельзари. У неї з Русланом було троє малолітніх дітей: Мухаммед (10 років), Асие (6 років) і 3-річний Муса. Постійного догляду потребують також батьки Руслана – Зера ханум (71 років) і Сервера аг'а (73 роки).

Меджліс сприятиме розслідуванню смерті Муси Сулейманова. Facebook Рефата Чубарова

Меджліс сприятиме розслідуванню смерті Муси Сулейманова. Facebook Рефата Чубарова

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