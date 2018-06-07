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ЧС-2018: Путін відповів письменникові-терористові про наступ на Донбасі

8.6тЧитати новину російською

Російський письменник-терорист, що воює за окупаційні війська на Донбасі, Захар Прилєпін поставив під час "прямої лінії" запитання президенту РФ Володимиру Путіну.

"Що робити, якщо під час Чемпіонату світу Україна почне наступ на Донбас?", - запитав терорист.

Путін з упевненістю відповів, що такого не станеться.

"Цього не станеться. А якщо станеться, то буде мати важкі наслідки для української державності. Неможливо людей залякати, які живуть в Донбасі, в "ЛНР". Ми бачимо, що там відбувається, надаємо обом невизнаним республікам допомогу. Але те, що відбувається в цілому навколо цих територій - це, звичайно, сумно", - сказав він.

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Пізніше в коментарі RT Прилєпін заявив, що задоволений відповіддю Путіна.

"Перший ключовий момент - що у разі наступу Україна ризикує втратити свою державність. Другий ключовий момент - що народ Донбасу не залякати, він зробив свій вибір, і він не є виборцем київської влади, що так чи інакше підкреслює легітимність виборів Донбасу. І третій пункт - що Росія робить все для того, щоб ситуація не пішла за київським сценарієм", - висловився письменник-терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час "прямої лінії" Путін пояснив, що стримує світ від Третьої світової війни.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктЧС-2018
Особи
Володимир ПутінЗахар Прилепин
Місце
Росія
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лнр егор
лнр егор
тераристы это укрожопые
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