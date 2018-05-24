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Чотири роки захищав Україну: на Донбасі вбили українського військового. З'явилося фото

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У зоні проведення ООС на Донбасі в бою з терористами загинув боєць Української добровольчої армії Іван Жуков.

Як повідомляє прес-служба міської ради міста Дубно (Рівненська область. - Ред.), військовослужбовця з позивним "Жук" вбили в Донецькій області під містом Мар'їнка.

Жуков воював на Донбасі проти російсько-окупаційних військ з 2015 року.

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"3 травня близько 24 години в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької області загинув Жуков Іван Всеволодович, позивний "Жук", 1968 року народження.

Жуков був добровольцем Українська добровольча армія Дмитра Яроша, ОТГ "Волинь", що знаходиться на передових позиціях у м. Мар’їнка", - написано в повідомленні.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні на Донбасі вбили 22-річного українського військового, який був командиром взводу снайперів.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНР
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