Чорновол заявила, що справу проти неї замовив Путін

Колишня народна депутатка України Тетяна Чорновол переконана, що справа проти неї є наслідком "мирних домовленостей" із президентом Росії Володимиром Путіним і "справою проти облич Майдану".

Про це вона заявила під час прямого ефіру на Facebook OBOZREVATEL (проскрольте до кінця новини, щоб подивитися відео).

За словами Чорновол, справі був даний хід 18 жовтня 2019 року. "Це відповідає на питання, звідки моя справа. Вона була порушена перед нормандською зустріччю, це було в рамках "мирних" домовленостей із Путіним. Це було те, чого вимагав Путін – дискредитувати Майдан", – сказала вона.

Тетяна Чорновол Facebook Тетяна Чорновол

Відповідаючи на питання, хто замовник справи Чорновол, вона сказала: "Я думаю, що замовник справи проти майданівців – Росія. Для Росії я теж обличчя Майдану. Дуже багато фільмів у Росії було випущено проти мене після Майдану, я стала трохи більше відомою в Росії після загибелі мого чоловіка".

За словами екснардепки, її справа – перша в низці справ проти майданівців. "Чому я пішла першою? Тому що це була особиста помста. Це помста Бабікова (перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, ексадвокат експрезидента-втікача України Віктора Януковича, – Ред.) і особиста помста Януковича".

У цьому контексті Чорновол сказала: "Я була натхненником та ідеологом, певним локомотивом конфіскації активів Януковича – 1,5 мільярда доларів, які пішли в державний бюджет".

Водночас, кажучи про звинувачення в умисному вбивстві, вчиненому внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" у 2014 році, вона заявила, що воно не має підстав.

"Я не відмовляюся від того, що я 18 лютого організувала штурм офісу "Партії регіонів". І навіть один із коктейлів Молотова в приміщення кинула я. Це було зроблено для того, щоб відвернути увагу карателів, які почали вбивства активістів у Маріїнському парку".

За словами Чорновол, вона займалася евакуацією людей і не заходила в приміщення. "Але я не маю жодного відношення до смерті працівника офісу "Партії регіонів", тому що вона сталася в інший час і за інших обставин".

Як писав OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань після обшуку 10 квітня повідомило колишній народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві у результаті підпалу офісу "Партії регіонів" у 2014 році. 14 квітня відбулося засідання Печерського суду.

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