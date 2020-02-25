Чорновол оголосили підозру через сутичку з журналістом

Народній депутатці VIII скликання Тетяні Чорновол оголосили підозру в перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Слідством встановлено, що 18 жовтня 2019 року колишня народна депутатка перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій, які відбувалися в залі судового засідання. Підозрювана відібрала у працівника ЗМІ телефон і припинила здійснення відеозапису", – йдеться в повідомленні.

Чорновол і Кучер

Зазначимо, що в ДБР не назвали імені Чорновол. Проте 18 жовтня 2019 року Апеляційний адміністративний суд Києва розглядав справу екснардепа Сергія Пашинського, і в залі перебувала саме ця політикиня.

Того дня у Facebook глава НСЖУ Сергій Томіленко повідомив, що журналіст видання "Правовий контроль України" Дмитро Кучер заявляв, що ексдепутатка вирвала телефон у нього з рук у залі засідань суду під час процесу над Пашинським.

"На суді перебував за редакційним завданням. Запитав у Чорновол про її ставлення до рішення суду, вона коротко відповіла. Тоді я перевів камеру на Парубія, який обіймався із Пашинським, і вони про щось розмовляли. А ліворуч стояла Чорновол, яка раптом вихопила у мене телефон, щоб я не знімав. Я вирішив забрати телефон назад, адже він досить дорогий, і поки повертав, вона мене подряпала", – повідомив Кучер.

На місце події журналіст викликав поліцію. А також написав заяву – перешкоджання законній професійній діяльності журналіста (ч.1 ст. 171 Кримінального кодексу України).

Зауважимо, що в разі доведення провини Чорновол загрожує або штраф до 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, або арешт до шести місяців, або обмеження волі терміном на три роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДБР початок досудове розслідування за фактом можливого порушення народною депутаткою VIII скликання Тетяною Чорновол громадського порядку.

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