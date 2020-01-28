"Слабкість Росії": військовий експерт розповів про проблеми Чорноморського флоту

Більша частина Чорноморського флоту Росії в анексованому Криму застаріла і потребує модернізації.

Про проблеми ЧФ РФ розповів в ефірі ObozTV головний консультант відділу військової і військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

"Із флотом у росіян не так все добре. 80-85% кораблів Чорноморського флоту – це кораблі кінця 1980-х – початку 1990-х років, які до 2014 року активно використовувалися. І який у них моторесурс – відкрите питання", – зазначив Бєлєсков.

Він звернув увагу, що за останні два роки (у порівнянні з 2015-2017 рр) "насичення" Криму новими кораблями істотно сповільнилося: "тобто у росіян насправді проблеми з кораблебудівною програмою".

У зв'язку з цим, на думку військового експерта, "демонстрації сили" Росії в Криму можна розцінювати як ознаку слабкості, яку хочуть приховати.

Бєлєсков нагадав, що до масштабних військових навчань в Криму 9 січня, які пройшли в присутності президента РФ Володимира Путіна, були залучені кораблі Північного флоту. Зокрема, ракетний крейсер "Маршал Устінов".

"Причому у росіян є однотипний крейсер "Москва" в Чорноморському флоті, але його ремонтують, і ремонт там ніяк не закінчиться", – уточнив він.

"Я б це розцінював не як ознаку сили, а як ознаку певної слабкості та проблем з модернізацією Чорноморського флоту", – наголосив експерт.

Бєлєсков припустив, що росіяни намагалися щось показати на тлі нарощування присутності НАТО в Чорному морі.

"Минулого року американська військово-морська присутність у Чорному морі зросла – це 120 днів, з яких понад 80 були ракетні есмінці з керованою ракетною зброєю. Там у одного корабля може бути більше крилатих ракет, ніж у всьому Чорноморському флоті", – пояснив він .

"Ось подивимося, коли наступного разу Чорноморський флот виведе з'єднання хоча би на 10 кораблів. ...Це буде ознакою реального, а не вигаданого, потенціалу флоту", – додав Бєлєсков.

За його словами, перебільшувати військові демонстрації РФ не варто, однак не можна і забувати про те, що окупований та мілітаризований Крим – складова частина російської політики з "оборони і безпеки". Москва розглядає захоплений півострів як форпост на південному і південно-західному стратегічному напрямку.

Путін в Севастополі на навчаннях військово-морського флоту, 9 січня 2020 року kremlin.ru

Як писав OBOZREVATEL:

9 січня 2020 року в Чорному морі пройшли спільні навчання Черномороского і Північного флоту РФ. З цієї нагоди в анексований Севастополь прибув президент Росії Володимир Путін.

При цьому незадовго до початку навчань ракетний крейсер "Маршал Устінов", який вважається "плавучою резиденцією" Путіна, не зміг пришвартуватися до пірсу в Стамбулі.

А ще раніше росіянам довелося тягти в порт на буксирі великий десантний корабель ВМФ Росії "Орськ", який зламався просто посеред моря.

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