Головна Новини
29 січня • оновлено в 02:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Слабкість Росії": військовий експерт розповів про проблеми Чорноморського флоту

Читати матеріал російською

Більша частина Чорноморського флоту Росії в анексованому Криму застаріла і потребує модернізації.

Про проблеми ЧФ РФ розповів в ефірі ObozTV головний консультант відділу військової і військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Новини
Розплата за Крим: Євросоюз боляче вдарив санкціями по Росії

"Із флотом у росіян не так все добре. 80-85% кораблів Чорноморського флоту – це кораблі кінця 1980-х – початку 1990-х років, які до 2014 року активно використовувалися. І який у них моторесурс – відкрите питання", – зазначив Бєлєсков.

Він звернув увагу, що за останні два роки (у порівнянні з 2015-2017 рр) "насичення" Криму новими кораблями істотно сповільнилося: "тобто у росіян насправді проблеми з кораблебудівною програмою".

У зв'язку з цим, на думку військового експерта, "демонстрації сили" Росії в Криму можна розцінювати як ознаку слабкості, яку хочуть приховати.

Новини
Великий десантний корабель Росії зламався посеред моря: тягли на буксирі

Бєлєсков нагадав, що до масштабних військових навчань в Криму 9 січня, які пройшли в присутності президента РФ Володимира Путіна, були залучені кораблі Північного флоту. Зокрема, ракетний крейсер "Маршал Устінов".

"Причому у росіян є однотипний крейсер "Москва" в Чорноморському флоті, але його ремонтують, і ремонт там ніяк не закінчиться", – уточнив він.

"Я б це розцінював не як ознаку сили, а як ознаку певної слабкості та проблем з модернізацією Чорноморського флоту", – наголосив експерт.

Новини
"Провокатори, шантажисти!" У Криму запанікували через "силовий прорив" на півострів

Бєлєсков припустив, що росіяни намагалися щось показати на тлі нарощування присутності НАТО в Чорному морі.

"Минулого року американська військово-морська присутність у Чорному морі зросла – це 120 днів, з яких понад 80 були ракетні есмінці з керованою ракетною зброєю. Там у одного корабля може бути більше крилатих ракет, ніж у всьому Чорноморському флоті", – пояснив він .

"Ось подивимося, коли наступного разу Чорноморський флот виведе з'єднання хоча би на 10 кораблів. ...Це буде ознакою реального, а не вигаданого, потенціалу флоту", – додав Бєлєсков.

За його словами, перебільшувати військові демонстрації РФ не варто, однак не можна і забувати про те, що окупований та мілітаризований Крим – складова частина російської політики з "оборони і безпеки". Москва розглядає захоплений півострів як форпост на південному і південно-західному стратегічному напрямку.

Путін в Севастополі на навчаннях військово-морського флоту, 9 січня 2020 року

Путін в Севастополі на навчаннях військово-морського флоту, 9 січня 2020 року

kremlin.ru

Як писав OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталія Глазова
Теми
Анексія Криму Криза в Росії Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Микола Белесков
Теги
Чорне море Новини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Про "страшные" ракетные крейсеры в ЧМ: Госдеп США выступил с официальным протестом в адрес России по поводу «не профессиональной» встрече российскими военными эсминца «Росс», вошедшего в акваторию Черного моря. Корабль обездвижен, и русские его используют как тренажер для отработки боевых действий. Об этом заявила спикер Белого дома Морган Ортегус во время внеочередного брифинга. Она назвала действия российских военных по отношению к ракетному эсминцу, вошедшему в Черное море под американским флагом, как «беспрецедентными и неоправданно жесткими». После того, как «Росс» прошел пролив Босфор, его встретил и стал сопровождать российский корабль «Вышний Волочек». Немногим позднее эсминец США подвергся атаке со стороны российского комплекса РЭБ, в результате чего, команда утратила контроль над управлением кораблем. Но русским этого показалось мало, и они продолжили глумление над американскими моряками. Над обездвиженным кораблем, ставшим, по сути, мишенью, появился истребитель Су-30, который сымитировал заход на боевую атаку, предполагавшую уничтожение «Росса» с воздуха. Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США выступил с претензией к российским коллегам о недопустимости превращения американских кораблей в тренажеры. Пентагон протестует против подобной тактики, которую Россия не впервые применяет в Черном море по отношению к кораблям под американским флагом. Ранее аналогичному «гостеприимству» со стороны черноморской военной группировки России подвергся ракетоносец «Дональд Кук». После чего команда корабля чуть ли не в полном составе подала рапорты об отставке и списании на берег. Американское командование возмущено тем, что русские никак не желают уважать демонстрацию силы войск НАТО в Черном море и вместо преклонения колен проводят учения по уничтожению надводных целей, превращая боевые единицы военного флота США в тренажеры для своих ударных сил.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
По мнению этого вислоухого кастрюля, выходит, сейчас, пока Черноморский флот России слаб, благоприятный момент что бы отбить Крым! Хрюканы, заводите свои новые резиновые лодки и вперед! Опыт прохода под мостом у вас уже имеется. Кричать "Требую допомоги" все макряки обучены.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги