Як мозаїка: льотчик пояснив, про що розповість чорна скринька Boeing 737

Льотчик-випробувач заявив про те, що чорна скринька літака Boeing 737, який зазнав катастрофи в Тегерані (Іран), може допомогти відновити "практично всю картину" того, що трапилося.

"Він пише дуже багато параметрів. За самописцем можна встановити, які були сигнали, якими були дії екіпажу", – пояснив він OBOZREVATEL на правах анонімності.

Експерт визнав: на підставі даних самописця навряд чи вдасться відповісти на запитання, чому екіпаж Boeing 737 вчинив так, як вчинив. Проте "може бути сформована картина, загальний план. Це як у мозаїці: навіть якщо якісь фрагменти випали, все одно зрозуміло, що на ній зображено", – зауважив він.

Boeing 737 компанії МАУ

У цьому контексті льотчик заявив, що вважає неправильним обговорення різних версій катастрофи до оприлюднення висновків розслідування. "Обговорюються версії, очевидне ігнорується, а те, що не лізе ні в які ворота, розкручується. Тут відіграє роль людський психологічний фактор. А треба спочатку розслідувати, збирати інформацію", – наголосив він.

Експерт пояснив, що, згідно з додатком 13 до Чиказької конвенції ІКАО під назвою "Розслідування авіаційних подій та інцидентів", головна роль у вивченні чорного ящика відведена державі, на території якої трапилася подія, друга – країні, якій належить літак. "Але це справи договірні. Розробника теж можуть залучати для консультацій", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL:

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