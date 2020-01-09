Як мозаїка: льотчик пояснив, про що розповість чорна скринька Boeing 737

Льотчик-випробувач заявив про те, що чорна скринька літака Boeing 737, який зазнав катастрофи в Тегерані (Іран), може допомогти відновити "практично всю картину" того, що трапилося.
"Він пише дуже багато параметрів. За самописцем можна встановити, які були сигнали, якими були дії екіпажу", – пояснив він OBOZREVATEL на правах анонімності.
Експерт визнав: на підставі даних самописця навряд чи вдасться відповісти на запитання, чому екіпаж Boeing 737 вчинив так, як вчинив. Проте "може бути сформована картина, загальний план. Це як у мозаїці: навіть якщо якісь фрагменти випали, все одно зрозуміло, що на ній зображено", – зауважив він.
Boeing 737 компанії МАУ
У цьому контексті льотчик заявив, що вважає неправильним обговорення різних версій катастрофи до оприлюднення висновків розслідування. "Обговорюються версії, очевидне ігнорується, а те, що не лізе ні в які ворота, розкручується. Тут відіграє роль людський психологічний фактор. А треба спочатку розслідувати, збирати інформацію", – наголосив він.
Експерт пояснив, що, згідно з додатком 13 до Чиказької конвенції ІКАО під назвою "Розслідування авіаційних подій та інцидентів", головна роль у вивченні чорного ящика відведена державі, на території якої трапилася подія, друга – країні, якій належить літак. "Але це справи договірні. Розробника теж можуть залучати для консультацій", – розповів він.
Як писав OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
МАУ опублікувала повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані. Серед загиблих пасажирів були дві українки.
Увечері дня катастрофи стало відомо про те, що чорна скринька (самописець) літака виявлена на околиці Тегерана.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".