Колишній депутат, суддя й "азовець": хто може стояти за страшним убивством 3-річної дитини в Києві

У середу, 4 грудня Шевченківський суд Києва відправив на два місяці в СІЗО двох підозрюваних у вбивстві 3-річного Сашка Соболєва, сина бізнесмена і депутата В'ячеслава Соболєва.

Він назвав кілька прізвищ людей, які могли бути причетні або знали про злочин, що готується. Серед них судді та екснардеп Олександр Грановський. Що відомо про резонансну кримінальну справу і кого звинувачує Соболєв – у матеріалі OBOZREVATEL.

Сидів зі скляними очима

У середу 4 грудня в Шевченківському суді Києва обрали запобіжний захід двом колишнім добровольцям батальйону "Аратта" Андрію Лаврезі і Євгену Семенову. Їх взяли під варту на два місяці без права застави.

Андрій Лаврега Facebook Олександра Ярового

Євген Семенов Facebook Євгена Семенова

На прохання органів досудового розслідування суд вирішили зробити закритим. Підозрюваних провели в зал із чорного входу, потім туди запустили суддів, адвокатів і потерпілих – батьків загиблого 3 річного Сашка – Інну і В'ячеслава Соболєва.

Першим розглядали справу Лавреги. За словами тих, кому вдалося побувати в залі, хлопець поводився досить упевнено, сидів зі "скляними очима" і дивився в одну точку, наче ні про що не шкодує.

Замовляли ще кілька років тому

Батько хлопчика, бізнесмен і депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв у перерві розповів OBOZREVATEL, що його цькування почалося ще чотири роки тому. "Чотири роки тому мені підкидали чеку від гранати, писали записки з погрозами. У мене є записи з розмовами, що мене намагалися замовити кілька років тому. Я сподіваюся, що поліція доведе цю справу до кінця", – сказав Соболєв.

Соболєв розповів як його труїли Скрін відео

Він назвав кілька прізвищ людей, які можуть бути причетні до цього злочину, або знали про підготовку вбивства. Правда, він не став звинувачувати нікого прямо, а попросив їх пройти перевірку на детекторі брехні.

"Я не суддя, щоб когось звинувачувати, але прошу цих людей сісти на детектор брехні", – сказав батько загиблої дитини.

Прізвища цих людей Соболєв прочитав по листочку, "щоб нікого не забути". Правда, одне прізвище він називати не став, залишив для себе.

Дружина Соболєва, Інна, розповіла про останні хвилини життя хлопчика Скрін відео

Чорний список В'ячеслава Соболєва

Першими в його списку значилися двоє суддів господарського суду Ємельянов і Татьков. Віктор Татьков ексглава Вищого господарського суду України. Проти нього порушено кримінальну справу, підозрюють у пособництві і винесенні неправосудних рішень.

Зараз він переховується в Австрії, нібито лікується. Не так давно новий Антикорупційний суд ухвалив рішення про його заочний арешт. Це потрібно було для того, щоб екстрадувати суддю-втікача в Україну.

Судді господарського суду – Татьков (зліва) і Ємельянов

Артур Ємельянов також суддя Вищого господарського суду України. З 2018 року розглядається питання про його звільнення, проте поки він залишається суддею. Раніше Ємельянов уже встиг заявити, що не має відношення до злочину.

Незважаючи на те, що війна з Ємельяновим у Соболєва триває вже кілька років. У 2016 році депутат заявляв про погрози з боку Ємельянова. "Знаю, що організатором цькування є група рейдерів, в яку входять Руслан Брославський і Павло Малик. Очолює групу суддя Господарського суду Артур Ємельянов.

Ще до початку війни їм вдалося відібрати у мене нерухомість у Донецьку, а зараз вони мають намір рейдерським способом захопити торговий комплекс у Маріуполі. Знаю також, що виконавцями їх кримінальних задумів є представники добровольчого батальйону "Свята Марія", який контролюється народним депутатом України Дмитром Ліньком. Заяви до правоохоронних органів написані, докази передані", – написав В'ячеслав Соболєв на своїй сторінці в Facebook у 2016 році.

Татьков із колегами Схеми

Також Соболєв і зараз назвав прізвища Руслана Брославського і Павла Маліка.

Колишня глава департаменту люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко свого часу говорила, що Ємельянов разом із Татьковим організували найбільшу корупційну схему в господарських судах, де було замішано 500 суддів. У жовтні 2016 року Генпрокуратура оголосила Ємельянову підозру у втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями.

Про рейдерів суддів говорила Козаченко

Елітне майно Ємельянова записано на його дружину Світлану, правда, офіційно вони в розлученні. Але в 2019 році їх застукали разом в аеропорту Будапешта.

"Люди кажуть, що вони розлучилися, а потім мені приносять фото, де він дарує кільце дружині. Що ж це їх право", – сказав Соболєв у суді журналістам, імовірно, натякаючи на Ємельянова.

Ємельянова з дружиною помітили цьогоріч в аеропорту Facebook Христини Бердинських

Грановський уже готовий сісти на детектор

Також Соболєв назвав прізвище Миколи Будико. "Є молодий чоловік, який до війни, ймовірно, був ніким, але під час війни за рік раптом злетів. Неможливо це зробити законним шляхом, хіба що знайти золоту жилу. Є такий у Маріуполі Микола Будико, який постійно прикривається своїм братом", – заявив депутат.

За даними ЗМІ, Будико підприємець, має відношення до мережі торгових точок, які привласнили собі назву однієї відомої торгової марки "Щирий кум", пов'язаної з відомим бізнесменом Сергієм Тарутою. Власники цієї марки подавали в суд на мережу магазинів Будико. Але у Будико є брат, відомий хірург, який нібито допомагає йому вирішувати питання.

Пояснення торгової марки щодо магазинів Будико 062

Наступний у списку Соболєва Михайло Іванюк. "Міш, присядь на детектор брехні, і покажи, що ні від кого не ховаєшся", – звернувся він до нього. Іванюк колишній "азовець", позивний Булат, був там розвідником, потім служив у Нацгвардії. Раніше працював в СБУ. Нібито Іванюк допомагав Ємельянову в захопленні чужого майна.

Потім Соболєв звернувся до екснардепа БПП Олександра Грановського. "Саш, присядь на детектор, хочу послухати, що ти розповіси: що ти знав, хто і кого замовляв?".

Соболєв розповів, що "Букви" (сайт, який пов'язують із Грановським – Авт.) чотири роки знущався з нього. "Букви" чотири роки наді мною знущалися, кого з мене намагалися зробити, Саш?" – сказав він.

В авто після вбивства залишився останній малюнок Саші НВ

Правда, Грановський тут же повідомив у себе на сторінці в Facebook, що він ні до чого не причетний.

"Мені не знайомі почуття і стан людини, яка втратила дитину. Маю велику надію, що мене будуть ховати мої діти, як по-людськи правильно зауважив В'ячеслав Соболєв у своєму інтерв'ю журналістам. Незважаючи на те, що Слава припустив, що я можу знати людей, причетних до цих жахливих подій, я зла не тримаю – впевнений, батькам приходять на розум навіть небилиці в ці хвилини. Я повністю поділяю їх горе.

Загибла дитина Саша Соболєв

Загибла дитина Саша Соболєв

Загибла дитина Саша Соболєв

Славо, я не так вихований, щоб хоч на секунду задуматися про подібне. Але в такі важкі для тебе хвилини ціна слів, імовірно, дуже низька. Ті, хто підкинув Славі таку версію – мерзоти. Але і це не так важливо зараз", – написав Грановський.

Також він заявив, що готовий пройти перевірку на поліграфі. І вже зв'язався з людиною, близькою до Соболєва, щоб організувати перевірку.

Раніше OBOZREVATEL детально писав про резонансне вбивство, яке приголомшило українців:

1 грудня в центрі Києва біля ресторану "Маріо" обстріляли джип депутата Київської облради, бізнемена і власника закладу В'ячеслава Соблева. У результаті загинув 3-річний син Соболєва. Куля потрапила в голову хлопчика. У вівторок, 3 грудня дитину поховали.

Поліція затримала двох імовірних кілерів. Ними виявилися два колишні бійці добровольчого батальйону "Аратта" Андрій Лаврега і Євген Семенов. Вони з 17 років були на фронті.

За даними слідства, ці двоє за чужим паспортом зняли номер у хостелі в будинку навпроти ресторану. Семенов був навідником, а Лаврега – снайпером. Лаврега лежав на балконі будинку під картонкою і чекав на відмашку Семенова. Він зробив постріл, коли джип зупинився на світлофорі.

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