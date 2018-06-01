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"Чорний список-47": названі нові імена журналістів, на яких готувалися замахи

3.6тЧитати новину російською

У списку з 47 осіб, на яких злочинці готували замахи, виявилися відомі журналісти Матвій Ганапольський і Євген Кисельов.

Про це вони розповіли в ефірі телеканалу "Прямий", на якому і працюють журналісти. Ганапольський повідомив, що в зв'язку з цим їх викликали в СБУ, де вони підписали документ про нерозголошення.

"Зрозуміло, звичайно, що це була зустріч, пов'язана, по-перше, зі справою Бабченко. По-друге, з питаннями безпеки журналістів, які працюють в Україні зараз. Якщо говорити те, що можна сказати, то сенс полягає в тому, що нам треба бути уважними. Тому що ті, хто організовували замах на Бабченко або вбивство Бабченко, - це люди, які, безумовно, будуть намагатися зробити реванш. Тому всім треба бути уважними", - зазначив він.

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Гапанольскій підкреслив, що інсценування вбивства Бабченка була піаром і СБУ "виконала гігантську роботу для того, щоб Бабченко не загинув".

За його словами, на зустрічі з СБУ були присутні і інші потенційні жертви, але самого "чорного списку" їм не показали.

У свою чергу російський журналіст Євген Кисельов додав, що на розмові з СБУ йшлося про їх особисту безпеку.

Пізніше український і кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв повідомив "Громадському", що він також був включений в список потенційних жертв.

Осман Пашаєв

Крім того серед журналістів, яких викликали до Служби безпеки України у справі "вбивства" журналіста Аркадія Бабченко, були також телеведуча Тетяна Даниленко та шеф-редактор видання "Лівий берег" Соня Кошкіна.

"Громадське" звернулося до Даниленко, вона підтвердила, що була на зустрічі з керівництвом Служби безпеки. За її словами, в списку приблизно третина - журналісти. Також є ті, хто просто активно пише в Facebook. Даниленко додала, що в СБУ попередили, що будуть надавати охорону людям зі списку.

Соня Кошкіна на питання, чи була вона в списку відповіла ствердно.

Соня Кошкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Луценко і Грицак відзвітували перед дипломатами про спецоперацію з Бабченко.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Осман ПашаєвМатвій ГанапольськийЄвген КисельовАркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Служба безпеки України
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