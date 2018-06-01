"Чорний список-47": названі нові імена журналістів, на яких готувалися замахи

У списку з 47 осіб, на яких злочинці готували замахи, виявилися відомі журналісти Матвій Ганапольський і Євген Кисельов.

Про це вони розповіли в ефірі телеканалу "Прямий", на якому і працюють журналісти. Ганапольський повідомив, що в зв'язку з цим їх викликали в СБУ, де вони підписали документ про нерозголошення.

"Зрозуміло, звичайно, що це була зустріч, пов'язана, по-перше, зі справою Бабченко. По-друге, з питаннями безпеки журналістів, які працюють в Україні зараз. Якщо говорити те, що можна сказати, то сенс полягає в тому, що нам треба бути уважними. Тому що ті, хто організовували замах на Бабченко або вбивство Бабченко, - це люди, які, безумовно, будуть намагатися зробити реванш. Тому всім треба бути уважними", - зазначив він.

Гапанольскій підкреслив, що інсценування вбивства Бабченка була піаром і СБУ "виконала гігантську роботу для того, щоб Бабченко не загинув".

За його словами, на зустрічі з СБУ були присутні і інші потенційні жертви, але самого "чорного списку" їм не показали.

У свою чергу російський журналіст Євген Кисельов додав, що на розмові з СБУ йшлося про їх особисту безпеку.

Пізніше український і кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв повідомив "Громадському", що він також був включений в список потенційних жертв.

Осман Пашаєв

Крім того серед журналістів, яких викликали до Служби безпеки України у справі "вбивства" журналіста Аркадія Бабченко, були також телеведуча Тетяна Даниленко та шеф-редактор видання "Лівий берег" Соня Кошкіна.

"Громадське" звернулося до Даниленко, вона підтвердила, що була на зустрічі з керівництвом Служби безпеки. За її словами, в списку приблизно третина - журналісти. Також є ті, хто просто активно пише в Facebook. Даниленко додала, що в СБУ попередили, що будуть надавати охорону людям зі списку.

Соня Кошкіна на питання, чи була вона в списку відповіла ствердно.

Соня Кошкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Луценко і Грицак відзвітували перед дипломатами про спецоперацію з Бабченко.